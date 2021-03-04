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سياسة|فلسطين

ترحيب فلسطيني بقرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيلية (فيديو)

تتخوف إسرائيل من فتح الجنائية الدولية تحقيقا معها (غيتي)
تتخوف إسرائيل من فتح الجنائية الدولية تحقيقا معها (غيتي)
4/3/2021-|آخر تحديث: 4/3/202102:09 PM (مكة المكرمة)

رحبت أطراف فلسطينية متعددة بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، فتح تحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان له، إن “فتح التحقيق يثبت احترام المحكمة الجنائية لولايتها واستقلالها”. وأضاف “ننتظر هذه اللحظة من أجل إنصاف ضحايا الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي طوال السنوات”.

ورحبت حركة حماس بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم للجزيرة مباشر إن حركته ترى في القرار خطوة هامة لمحاسبة اسرائيل على جرائمها المتواصلة بحق الفلسطينيين، داعيا المحكمة إلى مقاومة الضغوط المحتملة عليها ومواصلة عملها حتى إنصاف ضحايا الاحتلال.

ووجه قاسم باسم حركته الدعوة إلى الدول العربية الداعمة لحقوق الفلسطينيين للضغط على الولايات المتحدة لمنعها من التأثير على قرار الجنائية الدولية وكفّها عن مواصلة السعي لتحقيق العدالة، فيما دعا الدول المطبّعة مع إسرائيل إلى العدول عن السير في مسار التطبيع لأنه “مسار مشجع للاحتلال على ارتكاب جرائمه” وفق قاسم.

وحول التعاون مع المحكمة، أكّد المتحدث باسم الحركة للجزيرة مباشر استعداد حركته للتعاون التام في تقديم ما يلزم من وثائق وأدلة تثبت تورط إسرائيل في جرائم وانتهاكات اقترفتها ضد المدنيين في قطاع غزة.

بدورها، رحبت حركة فتح بالقرار، وقال الناطق باسمها جمال نزال في بيان “إن القرار يعزز من فاعلية وجدوى ومصداقية الطريق الذي شقته القيادة الفلسطينية ودعمته حركة فتح، من أجل إحقاق الحق الفلسطيني”.

كما رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني أحمد مجدلاني، بقرار المحكمة الجنائية، مطالبا إياها بـ”الإسراع بالإجراءات العملية على الأرض”.

والأربعاء، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في بيان “بدء مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين”.

وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى الجنائية الدولية لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات “مسيرة العودة وكسر الحصار” الحدودية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من شباط/ فبراير الماضي، يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

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