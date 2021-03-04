الجزائر تعلق بعد اعتراف فرنسا بتعذيب وقتل المناضل بومنجل

أعربت الجزائر، اليوم الخميس، عن ارتياحها لاعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن قوات بلاده عذبت وقتلت المناضل الجزائري علي بومنجل، خلال فترة استعمارها للجزائر.

وقالت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، إن ماكرون استقبل 4 من أحفاد بومنجل وأبلغهم أن بومنجل لم ينتحر وإنما عُذب ثم اغتيل إلا أنه لم يقدم اعتذارا للشعب والدولة الجزائريين على جرائم الاستعمار.

ومثّل الاعتراف الفرنسي تراجعاً عن الرواية التي التزمت بها الحكومة الفرنسية على مدار 64 عاما بأن علي بومنجل انتحر، إذ ذكر بيان الإليزيه أنه اعتقل ووضع في الحبس الانفرادي ثم تعرض للتعذيب إلى أن قتل عام 1957.

ونقل التلفزيون الجزائري اليوم عن مصدر رسمي قوله “سجلت الجزائر بارتياح إعلان ماكرون، الثلاثاء، عن قراره تكريم المجاهد الشهيد علي بومنجل”.

وأضاف أن “الرئيس الفرنسي اعترف بالمسيرة النضالية للفقيد وأنه ألقي عليه القبض في الجزائر سنة 1957 قبل أن يسجن سرا ويتعرض لشتى أنواع التعذيب الذي أفضى إلى استشهاده”.

ووصف المصدر الجزائري ما قام به ماكرون بأنه “مبادرة طيبة تدخل في إطار النيات الحسنة والرغبة الحقيقية في تكثيف الحوار بين الجزائر وفرنسا بخصوص الحقبة الاستعمارية في الجزائر”.

وذكر المصدر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سبق وأن شدد على أن “ملف الذاكرة حساس يتطلب حوارا بدون خلفیات، حتى يتسنى البحث عن سبل دفع التعاون الجزائري الفرنسي دفعا صحيحا في إطار المصالح المشتركة بين البلدين”.

وبومنجل (1919 ـ 1957) محام وأحد أبرز مناضلي ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954 ـ 1962)، الذين كانوا هدفا للإدارة الاستعمارية.

ويقول مؤرخون من الجزائر وفرنسا، إن فرقة من المظليين (قوة استعمارية أرسلتها باريس آنذاك للقضاء على الثورة التحريرية‎ الجزائرية) ألقت القبض على بومنجل في فبراير/ شباط 1957، بأحد أحياء العاصمة، قبل أن تعذبه 43 يوما، لتعلن بعدها وفاته في 23 مارس/ آذار من السنة نفسها.

وقدمت الإدارة الاستعمارية، آنذاك، رواية تزعم انتحار بومنجل، لكن قيادة الثورة الجزائرية ومؤرخين قالوا إنه أُلقي من الطابق الخامس لعمارة في حي الأبيار، وسط العاصمة.

وعلى مدى عقود، تكررت دعوات لفرنسا من عائلة بومنجل ومنظمات جزائرية، إلى الكشف عن الرواية الحقيقية لوفاته، لكن باريس ظلت تتجاهل ذلك.

وجاءت خطوة الرئيس الفرنسي بعد أسابيع من تسلمه تقريرا حول الحقبة الاستعمارية من المؤرخ بنجامان ستورا، تتضمن توصية بضرورة كشف حقيقة هذه الحادثة.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلّم ستورا للرئيس الفرنسي تقريره حول استعمار الجزائر، تضمن مقترحات لإخراج العلاقة بين البلدين من حالة الشلل التي تسببت بها قضايا ذاكرة الاستعمار العالقة بينهما.

ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962؛ حيث تقول السلطات الجزائرية ومؤرخون، إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات‎.