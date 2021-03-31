وفاة رئيس الوزراء المصري السابق كمال الجنزوري

توفي صباح اليوم الأربعاء رئيس الوزراء المصري السابق كمال الجنزوري عن عمر ناهز 88 عامًا، حسبما أفادت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية.

ونعى مجلس الوزراء المصري في بيان الجنزوري، ووقف دقيقة حداد على روحه خلال اجتماعه، الأربعاء، بينما تصدر وسم (#كمال_الجنزوري) قائمة الأعلى تداولًا على تويتر في مصر.

بين عهدين

ولد كمال الجنزوري في قرية جروان بمحافظة المنوفية شمالي مصر وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميشيغان الأمريكية.

تولى رئاسة الوزارة في الفترة من 4 يناير/كانون الثاني 1996 إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 1999 خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وتوارى الجنزوري عن الأنظار بعد خروجه من الوزارة طيلة 12 عاما، حتى ظهر مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011 عندما استدعاه المجلس العسكري الحاكم آنذاك لتشكيل حكومة (إنقاذ وطني) في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وصرّح الجنزوري خلال لقاء تلفزيوني في 2011 بأن نظام مبارك ضيّق عليه وحاصره إعلاميًا بعد مغادرته الوزارة، حتى أنه لم يتلق ولا مكالمة هاتفية واحدة من أي وزير كان في حكومته.

رئيس الوزراء المصري السابق كمال الجنزوري (رويترز)

وأشرف الجنزوري في عهد مبارك على عملية خصخصة واسعة بإشراف مؤسسات مالية دولية بينها صندوق النقد.

كما أشرفت حكومته بين عامي 1996 و1999 على مشاريع ضخمة كمشروع مفيض توشكي المثير للجدل في أقصى جنوب مصر، ومشروع غرب خليج السويس وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، والخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.

وسبق أن شغل الجنزوري منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف، قبل أن يدير معهد التخطيط القومي، ثم أصبح وزيرًا للتخطيط فنائبًا لرئيس الوزراء.

تولى الجنزوري رئاسة الوزارة في بين عامي 1996 و 1999، وكُلف مرة أخرى بتشكيل الحكومة في 2011 (رويترز)