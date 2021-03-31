شاهد: لحظة إطلاق النار على “امرأة” قيل إنها هاجمت مقرا للشرطة الإندونيسية

نشرت وسائل إعلام إندونيسية تسجيلا مصورا لما قالت إنه لحظة إطلاق النار على امرأة، قال الأمن إنها اقتحمت مقر الشرطة الوطنية في العاصمة جاكرتا، اليوم الأربعاء.

وتداولت وسائل إعلام محلية الفيديو -الذي لم يحدد مصوره- من موقع الحادث حيث تظهر امرأة ترتدي حجابًا باللون الأزرق وجلبابًا أسود طويلًا تدخل مقر الشرطة بينما تسمع أصوات طلقات النار.

Breaking News…!!!

Parah…!!! Kali ini Mabes Polri Diserang ,orang yang Diduga teroris nyerang Mabes Polri dan terjadi baku tembak sama polisi ,1 orang yang diduga Teroris dilumpuhkan. pic.twitter.com/Ev6wgplH6j — ULLBimaDompuNTB (@UllbimaNtb) March 31, 2021

وسقطت المرأة بعدها على الأرض، حيث قالت وسائل إعلام إنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام فقط من تنفيذ زوجين تفجيرًا انتحاريًا في كاتدرائية في جزيرة سولاويسي، مما أسفر عن إصابة 20 ومقتل منفذي الهجوم.

واعتقلت الشرطة 13 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد في أعقاب الهجوم، ولم تعلن السلطات الرسمية بعد أي خلفيات عن هجوم اليوم.