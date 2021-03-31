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سياسة|إندونيسيا

شاهد: لحظة إطلاق النار على “امرأة” قيل إنها هاجمت مقرا للشرطة الإندونيسية

صورة ملتقطة من فيديو متداول للحظة إطلاق النار
صورة ملتقطة من فيديو متداول للحظة إطلاق النار
31/3/2021

نشرت وسائل إعلام إندونيسية تسجيلا مصورا لما قالت إنه لحظة إطلاق النار على امرأة، قال الأمن إنها اقتحمت مقر الشرطة الوطنية في العاصمة جاكرتا، اليوم الأربعاء.

وتداولت وسائل إعلام محلية الفيديو -الذي لم يحدد مصوره- من موقع الحادث حيث تظهر امرأة ترتدي حجابًا باللون الأزرق وجلبابًا أسود طويلًا تدخل مقر الشرطة بينما تسمع أصوات طلقات النار.

وسقطت المرأة بعدها على الأرض، حيث قالت وسائل إعلام إنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام فقط من تنفيذ زوجين تفجيرًا انتحاريًا في كاتدرائية في جزيرة سولاويسي، مما أسفر عن إصابة 20 ومقتل منفذي الهجوم.

 

واعتقلت الشرطة 13 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد في أعقاب الهجوم، ولم تعلن السلطات الرسمية بعد أي خلفيات عن هجوم اليوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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