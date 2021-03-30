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مصر.. إصابة 15 نائبا في البرلمان بكورونا ومطالب بتعليق الجلسات (فيديو)

البرلمان المصري (رويترز-أرشيفية)
البرلمان المصري (رويترز-أرشيفية)
30/3/2021-|آخر تحديث: 30/3/202101:22 PM (مكة المكرمة)

طالب نائب في البرلمان المصري أمس الإثنين خلال الجلسة العامة، بتعليق الجلسات لحين تطعيم النواب ضد كورونا بعد إصابة 15 نائبا بالفيروس.

وطلب النائب مصطفى بكري من رئيس المجلس حنفي جبالي بتعليق الجلسات العامة لحين تطعيم نواب المجلس باللقاح المضاد لكورونا، بسبب وجود عدة إصابات وانتشار العدوى بين عدد من أعضاء المجلس وتكدس الأعضاء في أماكن ضيقة.

وقال بكري إنه لم يطلب استثناء أعضاء المجلس وتقديم دورهم لتلقي اللقاح. وأضاف “أنا فقط طالبت برفع الجلسات لأن 15 شخصا من بيننا أصيبوا وأطلب فقط برفع الجلسات لحين أن يأتي دورنا في اللقاح”.

وأشار بكري إلى الدعوات التي تمنع التجمعات والعزاءات، موضحًا أنها تنطبق على البرلمان خاصة مع عدم التزام الأعضاء بارتداء الكمامات. وأيّد رئيس البرلمان ما ذكره بكري، وقال “سنسنعى جاهدين لهذه الخطوة”.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية علاء فؤاد “طلبت من وزيرة الصحة ووافقت، وطلبت من الأمين العام كشف بالأسماء لإرساله لوزيرة الصحة لبدء إجراءات التطعيم”.

وطالب رئيس المجلس النواب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قائلا “أطالبكم دائمًا بضرورة الاحتياط والحذر لتفادى الإصابة بهذا الفيروس”.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل و689 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وبذلك فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 200739 من ضمنهم 153630 حالة تم شفاؤها و11914 حالة وفاة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد طالب الأسبوع الماضي بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان محذرًا من عودة ارتفاع أعداد الإصابات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

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