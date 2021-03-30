لحظة تدمير طائرة مسيرة حوثية من قبل القوات الجوية السعودية (فيديو)

نقل التلفزيون السعودي الرسمي عن التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن قوله، اليوم الثلاثاء، إنه دمر طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب المملكة.

وأشار التحالف، في بيان صحفي، إلى “استمرار محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن التحالف سيتخذ “الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني”.

#عاجل

التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 30, 2021

#فيديو لاعتراض طائرة دون طيار من القوات الجوية الملكية السعودية على الحدود السعودية اليمنية.#واس_عام pic.twitter.com/6I6ZWOb9XI — واس العام (@SPAregions) March 30, 2021

وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد أعلن، أمس الأول الأحد، تدمير زورقين مفخخين يتبعان لجماعة الحوثي، وذلك قبل تنفيذ هجوم وشيك من الحديدة اليمنية التي تقع على ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى حوالي 226 كيلو متراً.

#عاجل

التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 30, 2021

وأعلنت جماعة الحوثي قبل أيام أنها شنت هجوما بـ 18 طائرة مسيرة ملغومة على مواقع نفطية وعسكرية في السعودية.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، الجمعة الماضي، إن الجماعة هاجمت منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في رأس تنورة ورابغ وينبع وجازان.

ووقعت الهجمات أثناء أحدث زيارة يقوم بها تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص لليمن ومارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة لليمن إلى عمان والسعودية.

وتأتي هذه الهجمات ردا على مبادرة أطلقتها السعودية لوقف الحرب في اليمن والبدء بمحادثات سلام.

وقال مسؤولون سعوديون إن استمرار “هجمات الحوثيين الإرهابية” يؤكد رفضهم للمبادرة.

وساطة سلطنة عمان

وقالت سلطنة عمان، التي تقوم بدور وساطة في محادثات وقف إطلاق النار في اليمن بين السعودية وجماعة الحوثي إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في “القريب العاجل”.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ ست سنوات بحياة الآلاف أغلبهم من المدنيين ودفع البلاد إلى شفا مجاعة.

وتعمل مسقط عن كثب مع السعودية وواشنطن والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية “السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة”.