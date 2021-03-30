قناة إسرائيلية رسمية: تهريب 13 يهوديا سرا من اليمن إلى مصر (فيديو)

أعلنت قناة (كان) الإسرائيلية أمس الإثنين أن 13 يهوديا من اليمن وصلوا إلى مصر مؤخرا، بعد تهريبهم سرا في انتظار نقلهم إلى إسرائيل أو الإمارات.

وبحسب القناة الرسمية لم يتبق في اليمن سوى 6 يهود يمنيين من بينهم ليفي مرحافي المعتقل لدى جماعة الحوثي منذ 2016، بتهمة المساعدة في تهريب مخطوطة توراة قديمة إلى إسرائيل.

وأضافت أن بعض أبناء العائلة الذين هُربوا سرا يريدون الهجرة إلى إسرائيل، لكن الخطوة جرى تجميدها مؤقتا بعد رفض أحدهم.

קהילת יהודי תימן הולכת ונעלמת. 13 מבניה חולצו בחשאי מהמדינה למצרים – וכעת נשארו במעוז המורדים החות'ים שישה יהודים בלבד. @kaisos1987 עם הפרטים#חדשותהערב pic.twitter.com/F8KRCxHyPI — כאן חדשות (@kann_news) March 29, 2021

ويحاول أقارب للواصلين حديثًا إلى مصر الضغط عليهم للحاق بهم إلى إسرائيل أو الانتقال إلى الإمارات، أسوة بعائلات يهودية أخرى هاجر أبناؤها من اليمن خلال الأشهر الأخيرة، وفق القناة.

وذكر بعض الواصلين إلى مصر أنهم زاروا قريبهم مرحافي في السجن قبل مغادرتهم اليمن، لافتين إلى أن ظروف اعتقاله تحسنت وأن جهودا تبذل لإطلاق سراحه، دون ذكر الجهات التي تقود هذه المساعي.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية يوم الأحد، أن الحوثيين تسببوا بهجرة العائلات اليهودية الـ 3 الأخيرة في اليمن.

وقالت الصحيفة إنه مقابل هجرة اليهود الـ 13 إلى دولة عربية لم تحددها، تعهد الحوثيون بإطلاق سراح مرحافي.

وفي مارس/آذار 2016 استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 17 من أبناء الجالية اليهودية في اليمن، جلبوا معهم مخطوطة توراتية وهو ما أغضب الحوثيين آنذاك وفق القناة الإسرائيلية.