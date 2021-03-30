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قناة إسرائيلية رسمية: تهريب 13 يهوديا سرا من اليمن إلى مصر (فيديو)

لم يتبق في اليمن سوى 6 يهود حسبما ذكرت قناة كان الإسرائيلية (أسوشيتد برس)
لم يتبق في اليمن سوى 6 يهود حسبما ذكرت قناة كان الإسرائيلية (أسوشيتد برس)
30/3/2021-|آخر تحديث: 30/3/202111:44 AM (مكة المكرمة)

أعلنت قناة (كان) الإسرائيلية أمس الإثنين أن 13 يهوديا من اليمن وصلوا إلى مصر مؤخرا، بعد تهريبهم سرا في انتظار نقلهم إلى إسرائيل أو الإمارات.

وبحسب القناة الرسمية لم يتبق في اليمن سوى 6 يهود يمنيين من بينهم ليفي مرحافي المعتقل لدى جماعة الحوثي منذ 2016، بتهمة المساعدة في تهريب مخطوطة توراة قديمة إلى إسرائيل.

وأضافت أن بعض أبناء العائلة الذين هُربوا سرا يريدون الهجرة إلى إسرائيل، لكن الخطوة جرى تجميدها مؤقتا بعد رفض أحدهم.

ويحاول أقارب للواصلين حديثًا إلى مصر الضغط عليهم للحاق بهم إلى إسرائيل أو الانتقال إلى الإمارات، أسوة بعائلات يهودية أخرى هاجر أبناؤها من اليمن خلال الأشهر الأخيرة، وفق القناة.

وذكر بعض الواصلين إلى مصر أنهم زاروا قريبهم مرحافي في السجن قبل مغادرتهم اليمن، لافتين إلى أن ظروف اعتقاله تحسنت وأن جهودا تبذل لإطلاق سراحه، دون ذكر الجهات التي تقود هذه المساعي.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية يوم الأحد، أن الحوثيين تسببوا بهجرة العائلات اليهودية الـ 3 الأخيرة في اليمن.

وقالت الصحيفة إنه مقابل هجرة اليهود الـ 13 إلى دولة عربية لم تحددها، تعهد الحوثيون بإطلاق سراح مرحافي.

وفي مارس/آذار 2016 استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 17 من أبناء الجالية اليهودية في اليمن، جلبوا معهم مخطوطة توراتية وهو ما أغضب الحوثيين آنذاك وفق القناة الإسرائيلية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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