في ذكرى يوم الأرض.. مستوطنون يقتحمون بلدة أثرية شمالي الضفة المحتلة (فيديو)

اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المنطقة الأثرية بقرية سبسطية شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك بالتزامن مع ذكرى (يوم الأرض) الذي يخلد فيه الفلسطينيون ومعهم العالم -في 30 مارس/آذار من كل عام- ذكرى مصادرة الاحتلال الإسرائيلي عام 1976 لآلاف الدونمات في الجليل والمثلث والنقب، ما تسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة، سقط فيها شهداء وجرحى.

في #يوم_الأرض.. فلسطينيون يتصدون للمستوطنين خلال اقتحام بلدة سبسطية قضاء نابلس. pic.twitter.com/Ogr1gInyuk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 30, 2021

وبدأ جيش الاحتلال الاقتحام صباح اليوم بإطلاق القنابل الغازية وقنابل الصوت لمنع الفلسطينيين من اعتراض اقتحام المستوطنين، خاصة أن الاقتحام جاء بالتزامن مع وقفة دعت لها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في ذكرى يوم الأرض.

وحاول مستوطنون الاعتداء على الصحفيين وأهالي البلدة مستندين لحماية قوات الاحتلال، فيما تدخل الجنود لصالح المستوطنين وعملوا على إبعادهم عن مكان اقتحام المستوطنين.

وقال الناشط بالمقاومة الشعبية عبد الله أبو رحمة إن الاحتلال يحاول السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية للتاريخ والتراث الفلسطيني وإنه سيتم العمل لإفشال مخططات الاحتلال.

هنا على صدوركم باقون كالجدار

وفي حلوقكم

كقطعة الزجاج، كالصبار

وفي عيونكم

زوبعة من نار الصورة من سبسطية اليوم #يوم_الارض pic.twitter.com/OUYb0EfCJh — إيـهاب 𓂆 (@ehabsalahat8) March 30, 2021

وأضاف أبو رحمة أن الدعوة التي منعها الاحتلال كانت تهدف لزراعة أشجار الزيتون تأكيدا على فلسطينية الأرض ورفضا لاستهداف الاحتلال لها.

واستمر الاقتحام الذي تم خلال عيد الفصح اليهودي لعدة ساعات رغم حالة الإغلاق التي يفرضها جيش الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة والتي من المقرر أن تستمر حتى الثالث من الشهر المقبل بحجة الأعياد اليهودية.

قمع قوات الاحتلال لمسيرة #يوم_الارض في سبسطية شمال نابلس، خلال حمايتها اقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية. pic.twitter.com/cXaRsHHkw8 — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) March 30, 2021

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الموقع الأثري في البلدة وسط إجراءات حماية مشددة.

وأضاف أن هناك مخاوف من مخطط السيطرة على الموقع الأثري، خاصة عقب إقرار حكومة الاحتلال رصد ملايين الشواكل للهيمنة على المواقع الأثرية، بالتعاون مع مجلس المستوطنات.