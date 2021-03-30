غضب عربي وترحيب إسرائيلي بقرار البحرين افتتاح سفارتها في “تل أبيب”

رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي بقرار البحرين افتتاح سفارة لها في مدينة تل أبيب وتعيين أول سفير في إسرائيل.

وأصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، اليوم الثلاثاء، مرسومين بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في إسرائيل وتعيين أول سفير لها بتل أبيب، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

فيما تضمن المرسوم الثاني تعيين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية لدى إسرائيل. من دون تحديد موعد وصوله لتل أبيب لممارسة مهام عمله.

وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية النقاب عن أن فريقا من البحرين سيصل إلى إسرائيل في الأسابيع المقبلة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لافتتاح السفارة.

وقالت في تصريح مكتوب إن “وزير الخارجية غابي أشكنازي تحدث، الأحد، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، قبيل افتتاح السفارة البحرينية في إسرائيل، وتعيين أول سفير بحريني لدى إسرائيل”.

وأضافت “أطلع وزير الخارجية البحريني الوزير أشكنازي على قرار حكومة البحرين فتح سفارة في إسرائيل وطلب موافقة أشكنازي على تعيين خالد يوسف الجلاهمة في منصب سفير البحرين لدى إسرائيل”.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية أشكنازي “رحب بقرار حكومة البحرين وشكر وزير الخارجية البحريني على صداقته القوية، وكذلك على شجاعة وقيادة ملك البحرين”.

صديقي العزيز عبد اللطيف الزياني، ان افتتاح الممثلية وتعيين اول سفير بحريني في إسرائيل هما خير دليل على الروابط الشجاعة والمتينة التي تنامت بين دولتينا. انني سعيد بالالتزام المتبادل لدفع الاتفاقات بيننا الى الامام واحلال السلام الحقيقي بين الشعبين. pic.twitter.com/hPLC5u3vHq — גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) March 30, 2021

وقال أشكنازي إن “قرار الحكومة البحرينية بتعيين سفير لدى إسرائيل، هو خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاقية السلام بين البلدين”.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن نظيرتها البحرينية، أرسلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية طلب الموافقة على السفير المعين.

وأشارت إلى أن السفير المعين هو مدير العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة ما بين 2009 و2013.

العلاقات الإسرائيلية البحرية تتقدم وتتعزز وتخدم الشعبين: أهلا وسهلا بالسفير البحريني الأول لدى دولة إسرائيل السيد خالد يوسف الجلاهمة. تعيين السفير الجديد يشكل خطوة هامة في دفع العلاقات بين البلدين قدما في جميع المجالات. pic.twitter.com/wjrL1DDSpw — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 30, 2021

حماس تدين

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار البحرين إنشاء بعثة دبلوماسية وتعيين أول سفير لها في إسرائيل.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن قرار البحرين “إصرار على الخطيئة السياسة المتمثلة بتوقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال”.

وأضاف أن “اتفاق التطبيع لا يخدم إلا المصالح الإسرائيلية في المنطقة، لا مصلحة للشعوب العربية”.

وتابع: “تطبيق اتفاق التطبيع يضر بالقضية الفلسطينية ويشجع الاحتلال على ممارسة جرائمه بحق شعبنا”.

حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) (الجزيرة مباشر)

اتفاق التطبيع

وكانت البحرين قد أعلنت عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، ومن ذلك الحين جرى التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين البلدين والزيارات المتبادلة.

وضجت منصات التواصل العربية بخبر تعيين خالد الجلاهمة كأول سفير بحريني في إسرائيل، الثلاثاء، وسط سخط واستنكار لهذا القرار.

وعبر الكاتب والباحث هشام توفيق عن استنكاره لهذه الخطوة قائلاً “التطبيع بمثابة إخراج الجندي المجهول إلى العميل الرسمي المسؤول.. لا فرق”.

التطبيع إخراج الجندي المجهول إلى العميل الرسمي المسؤول..لا فرق..#البحرين تُعيّن خالد الجلاهمة سفيرً لها لدى الاحتـ لال. #التطبيع_خيانة — هشام توفيق..باحث وكاتب (@hichamtowfik) March 30, 2021

واعتبر آخرون أن هذا التعيين سيكون نقطة سوداء في سجله الدبلوماسي فهو لم يصنع التاريخ بقدر ما صنع العار لنفسه ولمن بعده، على حد قولهم.

العار لكم ولتطبيعكم#فلسطين_قضيتي بمرسوم ملكي خالد الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة #البحرين لدى دولة إسرائيل. https://t.co/VufoYQt657بمرسوم-ملكي-خالد-الجلاهمة-رئيسا-للبعثة-الدبلوماسية-لمملكة-البحرين-لدى-دولة-إسرائيل#.YGMlejWf2rg.twitter — Nazeeha Saeed (@nazihasaeed) March 30, 2021

#البحرين تعيّن خالد الجلاهمة رئيسا لبعثتها الدبلوماسية لدى الكيان الإسرائيلي لتكون بذلك ثاني دولة خليجية بعد #الامارات تفتتح بعثة دبلوماسية لها في " اسرائيل " ..#البحرين امتنعت الأسبوع الماضي في مجلس حقوق الإنسان عن إدانة الانتهاكات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ..! — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 30, 2021

النظام البحريني(المتصهين)

يعين خالد يوسف الجلاهمة

سفيرا له في( إسرائيل) ..وسيكون هذا التعيين نقطة

سوداء ووصمة عارفي سجله

الدبوماسي لن يمكنه غسلها

في مياه(عين عذاري)! pic.twitter.com/0BS3p1KT6F — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) March 30, 2021

رسمياً؛ النظام البحريني يُعيّن خالد يوسف الجلاهمة كأول سفير له لدى الكيان الإسرائيلي.

يسقط نظام آل خليفة.. — صالح أبو عزة (@saleh_abu_izzah) March 30, 2021

الاصرار على اهانة تاريخ العائلات

تعيين الجلاهمة اساءة بالغة لهذه الاسرة العريقة وتشويه سمعتها https://t.co/JcAW9JVXga — خالد الدوسري (@RED_SIGNAL1) March 30, 2021

وأبرمت إسرائيل والبحرين اتفاقيات عديدة في مجالات مختلفة، وتبادل مسؤولون من البلدين الزيارات، منذ أن وقعت البحرين والإمارات، في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع تل أبيب.

وبجانب هاتين الدولتين الخليجيتين وقع أيضا المغرب والسودان، في 2020، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

توقيع اتفاقيتي التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل (رويترز)

وأثارت هذه التطورات غضبا شعبيا عربيا واسعا واتهامات للدول الأربع بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ في دول عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.

وعادة ما تقول الدول الأربع إنها لم تتخل عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وستستثمر العلاقات مع إسرائيل لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وانضمت هذه الدول إلى الأردن ومصر، اللذين يقيمان علاقات رسمية مع إسرائيل، منذ أن أبرما اتفاقيتي سلام معها، في 1994 و1979 على الترتيب، لكنه سلام يُوصف بـ”البارد” حيث لا يلقي ترحيبا شعبيا في البلدين، جراء استمرار انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.