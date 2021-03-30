إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات والبحرين وتركيا.. ما السبب؟

أصدرت إسرائيل تحذيرات سفر إلى الإمارات والبحرين وتركيا ودول أخرى مجاورة لإيران فيما سمحت للمواطنين الذين تم تطعيمهم بالسفر جوا وسط تصاعد التوترات مع إيران، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، الثلاثاء.

وقال مجلس الأمن القومي في بيان “خلال الأشهر القليلة الماضية، هددت جماعات إيرانية بضرب أهداف إسرائيلية” مشيرا إلى انفجار صغير في يناير/كانون الثاني الماضي بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، ربطه مسؤولون هنود بإيران.

ومنذ ذلك الحين، تبادلت إسرائيل وإيران الاتهامات بتفجيرات استهدفت سفن الشحن. وتعهدت إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالانتقام لاغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، في عملية اغتيال ألقت باللائمة فيها على إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال مجلس الأمن القومي في بيانه إنه يعتقد أن إيران ستواصل محاولة ضرب أهداف إسرائيلية في المستقبل القريب.

وكشف تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الإسرائيلي استهدف سفنا إيرانية كانت متوجهة إلى سوريا، وأن هناك “جبهة جديدة في الصراع بين تل أبيب وطهران”، بحسب مسؤولين أمريكيين وإقليميين.

وقبل نشر التحقيق بأيام، خلصت تقارير لوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن إيران تتحمل المسؤولية عن الهجوم على سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في بحر عُمان، في حين نفت طهران مسؤوليتها عن ذلك.

كما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بالوقوف وراء الانفجارين اللذين استهدفا سفينة الشحن، وهدد بالرد على الهجوم، ووصف إيران بأنها “العدو الأكبر” لإسرائيل.

وقال نتنياهو إنه “من الواضح أن هذا عمل إيراني”، وهدد بأن إسرائيل سترد على ذلك، مشيرا إلى أنها تضرب إيران على كل الجبهات، وستواصل ذلك.

وأصبحت الإمارات وجهة سياحية ذات شعبية للإسرائيليين بعد إقامة العلاقات بينهما العام الماضي، لكن السفر توقف معظم عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.