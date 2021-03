غضب واسع بعد توظيف صحيفة إماراتية لمحررة إسرائيلية ضمن طاقمها

وظفت صحيفة إماراتية (مقرها دبي) محررة أخبار إسرائيلية ضمن طاقمها ما أثار سخطا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت مواقع إماراتية أن الصحفية الإسرائيلية ميشيل ديفون قد انضمت للعمل إلى صحيفة خليج تايمز (ناطقة باللغة الإنجليزية).

ولفتت صفحة “إسرائيل في الخليج” عبر موقع تويتر إلى أن انضمام ديفون إلى الصحيفة الإماراتية هو أحد “ثمار السلام” الموقع بين الطرفين.

وقالت ديفون بعد التحاقها بالصحيفة الإماراتية: “إنها متحمسة للانضمام إلى خليج تايمز، كإسرائيلية كان من الحلم أن أعمل في دبي. شكرا على الترحيب الحار”.

*Personal announcement*

Excited to join @khaleejtimes, the UAE’s longest running English publication. As an Israeli it’s a dream come true to be working in Dubai and covering this new chapter of peace and friendship. Thank you for the warm welcome! 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/nD0FtDcJwW

— Michal Michelle Divon (@michaldivon) February 28, 2021