غضب واسع بعد توظيف صحيفة إماراتية لمحررة إسرائيلية ضمن طاقمها

وظفت صحيفة إماراتية (مقرها دبي) محررة أخبار إسرائيلية ضمن طاقمها ما أثار سخطا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت مواقع إماراتية أن الصحفية الإسرائيلية ميشيل ديفون قد انضمت للعمل إلى صحيفة خليج تايمز (ناطقة باللغة الإنجليزية).

ميشيل ديفون @michaldivon أول صحفية إسرائيلية تنضم لصحيفة إماراتية هي صحيفة خليج تايمز الناطقة باللغة الانجليزية#إرم_نيوز #الإمارات #إسرائيل pic.twitter.com/TrHl6tGN8Q — إرم نيوز (@EremNews) February 28, 2021

ولفتت صفحة “إسرائيل في الخليج” عبر موقع تويتر إلى أن انضمام ديفون إلى الصحيفة الإماراتية هو أحد “ثمار السلام” الموقع بين الطرفين.

ثمار السلام: اول صحفية اسرائيلية تعمل في صحيفة الخليج الإماراتية 🇮🇱🇦🇪@michaldivon pic.twitter.com/JDmRaKmk3H — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) February 28, 2021

وقالت ديفون بعد التحاقها بالصحيفة الإماراتية: “إنها متحمسة للانضمام إلى خليج تايمز، كإسرائيلية كان من الحلم أن أعمل في دبي. شكرا على الترحيب الحار”.

*Personal announcement*

Excited to join @khaleejtimes, the UAE’s longest running English publication. As an Israeli it’s a dream come true to be working in Dubai and covering this new chapter of peace and friendship. Thank you for the warm welcome! 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/nD0FtDcJwW — Michal Michelle Divon (@michaldivon) February 28, 2021

وعبر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله عن الاستياء الشديد من تعيين صحفية إسرائيلية بصحيفة محلية.

وقال عبد الله عبر صفحته على موقع تويتر “صحيفة إماراتية ناطقة باللغة الإنجليزية بإدارة تنفيذية أجنبية/آسيوية تعيّن إسرائيلية ضمن طاقم تحريرها رغم اعتراض رئيس تحريرها المواطن”.

وأضاف: “أما التوطين فهو آخر هم الإدارة ويبدو أنه غير وارد ضمن أولويات ملاك الصحيفة”.

صحيفة إماراتية ناطقة باللغة الإنجليزية بإدارة تنفيذية اجنبية/آسيوية تعين اسرائيلية ضمن طاقم تحريرها رغم اعتراض رئيس تحريرها المواطن، أما التوطين فهو آخر هم الإدارة ويبدو انه غير وارد ضمن أولويات ملاك الصحيفة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 2, 2021

وقد قام حسن سجواني بتهنئة تلك الصحفية الاسرائلية واعتبرها اخته فعلقت على ذلك بالقول(وماذا عن أولية التوطين؟ هناك المئات من المواطنات خريجات الإعلام ينتظرن مثل هذه الوظيفة التي ذهبت لأجنبية التي تسميها أختك؟ أختك هي المواطنة ياسيد حسن. للأسف إعلامنا يرسمه الغرباء، ويديره الغرباء. https://t.co/SKDAJTRo1p — خالد البدور Khalid Albudoor (@khalidalbudoor) March 2, 2021

للمرة الأولى في تاريخ العرب ، صحيفة في #الامارات تعلن عن توظيف صحفية "إسرائيلية" ضمن طاقم تحريرها ، و"الإسرائيلية" تكاد تطير فرحا بهذا الحدث ، وتقدم شكرها للصحيفة والامارات pic.twitter.com/NRELAv4SwK — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 2, 2021

ووقّعت الإمارات وإسرائيل، اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، مقابل رفض فلسطيني.

وفي 24 يناير/ كانون ثان الماضي، أعلنت حكومة الإمارات، المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبو ظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه، إلى العاصمة الإماراتية.

وقدم محمد آل خاجة أول سفير إماراتي لدى تل أبيب أوراق اعتماده، أمس الإثنين، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

السفير الإماراتي الأول لدى دولة إسرائيل محمد محمود آل خاجة يقدم أوراق اعتماده لرئيس دولة إسرائيل رؤوفين ريفلين 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/dcTTjrsEaq — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 1, 2021

تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي إلى فخامة رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي، كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

اتطلع إلى تمثيل دولتي الحبيبة خير تمثيل وإلى العمل مع الجميع من أجل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين. pic.twitter.com/h5QmHP2bji — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 1, 2021

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “‏تقديم الإمارات أوراق اعتماد سفير لها في الكيان الصهيوني، يعكس إصرارها على الخطيئة القومية المتمثلة بمسار التطبيع مع الاحتلال”.

وأضافت في بيان لها “مسار التطبيع سيشجع الاحتلال دائماً على إنكار حقوق شعبنا ومواصلة جرائمه بحق كل مكونات الأمة”.