مصر: تعويم جزئي للسفينة الجانحة في قناة السويس (فيديو)

أعلن مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس الفريق إيهاب مميش نجاح تعويم مقدمة سفينة إيفرغيفن العالقة في الممر المائي للقناة منذ الثلاثاء الماضي.

وقال مميش في تصريحات للتليفزيون المصري الرسمي اليوم الاثنين، إن السفينة حررت وأبحرت بالفعل، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن السفينة عادت لمسارها الطبيعي وشغلت محركاتها وبدأت التحرك.

#BREAKING| Ever Given was successfully re-floated

