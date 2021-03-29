مصر: تعويم جزئي للسفينة الجانحة في قناة السويس (فيديو)

أعلن مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس الفريق إيهاب مميش نجاح تعويم مقدمة سفينة إيفرغيفن العالقة في الممر المائي للقناة منذ الثلاثاء الماضي.

وقال مميش في تصريحات للتليفزيون المصري الرسمي اليوم الاثنين، إن السفينة حررت وأبحرت بالفعل، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن السفينة عادت لمسارها الطبيعي وشغلت محركاتها وبدأت التحرك.

المؤخر في منتصف المجري الملاحي

EVER GIVEN pic.twitter.com/QmvgN10b8d — Mhmdzaki (@mhmdzaki69) March 29, 2021

لن يكون سهلا

وقال بيتر بيردوفسكي الرئيس التنفيذي لشركة بوسكاليس للإذاعة العامة الهولندية اليوم الاثنين إن الأنباء الواردة بخصوص التعويم الجزئي لسفينة الحاويات الضخمة التي تسد قناة السويس طيبة لكن استكمال العملية لن يكون سهلا.

وبوسكاليس هي الشركة الأم لشركة سميت سالفدج التي تساعد في جهود تحريك السفينة الجانحة.

وذكر بيردوفسكي أن قاطرة جديدة ستصل وسيجري ضخ المياه أسفل مقدمة السفينة للمساعدة على تحريرها لكن إذا لم تنجح هذه الجهود فمن المحتمل الاضطرار إلى خفض الحمولة.

وذكرت هيئة القناة أن عملية إعادة تعويم السفينة قد بدأت بنجاح وأن عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المد في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وأضافت الهيئة في بيان أنه تم تعديل مسار السفينة إيفر غيفن بشكل ملحوظ بنسبة 80% وأن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

وقالت شركة إنشكيب لخدمات الشحن إن السفينة قد أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري حاليا تأمينها مما يعزز توقعات بفتح الممر المائي الحيوي قريبا.

وذكرت إنشكيب وهي شركة عالمية للخدمات البحرية في تغريدة على تويتر أن عمليات إعادة تعويم السفينة إيفر غيفن نجحت في الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي وأنه يجري حاليا تأمينها.

وأظهر مقطع فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخر السفينة على ما يبدو وقد استدار مفسحا المجال بالممر المائي.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى احتفالات وسفنا تطلق الأبواق لكن لم يتسن بعد التحقق من صحتها.

وغيرت خدمة فيسل فايندر لتعقب السفن وضع السفينة بموقعها الإلكتروني إلى “جارية”.

لحظة بلحظة.. متابعة للمستجدات في تصحيح مسار السفينة "إيفر غيفن" الجانحة في #قناة_السويس

البث الحي: https://t.co/lyCODW1dLk pic.twitter.com/bXWZB3YhTZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 29, 2021

وجنحت إيفر غيفن في القطاع الجنوبي من القناة إثر رياح قوية صباح الثلاثاء الماضي لتوقف الملاحة في أقصر طريق للشحن البحري بين أوربا وآسيا.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة ومن بينها عشرات من سفن الحاويات، وسفن البضائع الصب، وناقلات النفط، وناقلات الغاز الطبيعي المسال أو غاز البترول المسال.

وقالت ليث إيجينسيس المصرية في تغريدة على تويتر إن السفينة قد أعيد تعويمها بشكل جزئي بانتظار تأكيد من هيئة قناة السويس.

وكانت الهيئة قد ذكرت في بيان في وقت سابق أنها استأنفت عمليات القطر لتحرير السفينة.

وكثفت فرق الإنقاذ جهود التكريك والحفر يوم الأحد على أمل الاستفادة من ارتفاع المد لإعادة تعويمها.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط الخام بعد الإعلان عن إعادة تعويم السفينة إذ تراجع خام برنت دولارا للبرميل إلى 63.67 دولار. كما ارتفع سعر سهم شركة إيفرغرين المؤجرة للسفينة والمدرجة في تايوان بنسبة 3.3%.

ويمر نحو 15% من حركة الشحن العالمية في قناة السويس وهي مصدر أساسي للعملة الصعبة لمصر. وأوضح ربيع أن القناة تخسر ما بين 14 و15 مليون دولار من الإيرادات اليومية بعد توقف حركة الملاحة.

وزادت أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريبا بعد جنوح السفينة، وأثر غلق القناة على سلاسل الإمداد العالمية مما يهدد بحدوث تأخيرات باهظة التكلفة للشركات التي تعاني أصلا بسبب قيود كورونا.

وقررت بعض شركات الشحن تغيير مسار شحناتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح مما يعني زيادة فترة الرحلات حوالي أسبوعين ودفع تكاليف وقود إضافي.

أدى جنوح السفينة إيفر غيفن في قناة السويس إلى ارتباك حركة الملاحة حول العالم (غيتي)

وذكرت مذكرة لشركة إيه.بي. مولر ميرسك أنها أعادت توجيه 15 سفينة على الأقل إلى طريق رأس الرجاء الصالح بعدما رأت أن الرحلة ستتساوى مع التأخير الحالي الناجم عن الإبحار إلى السويس والانتظار هناك.

وقالت هيئة قناة السويس إن بإمكانها تسريع القوافل عبر القناة بمجرد تعويم إيفر غيفن.

وصباح الثلاثاء الماضي، واجهت سفينة الحاويات طقسا عاصفا أثناء سفرها شمالا في قناة السويس من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية؛ ما أدى إلى جنوحها، وسد الممر المائي العالمي.

والسفينة مملوكة لشركة شوي كيسن اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة إيفرجرين التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.