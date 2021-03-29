مصر.. حبس 8 أشخاص على ذمة حادث قطاري سوهاج (فيديو)

أمرت النيابة المصرية اليوم الإثنين بحبس 8 أشخاص احتياطيا على ذمة التحقيقات في حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك في بيان للنيابة المصرية العامة بعد أيام من وقوع حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج يوم الجمعة أسفر عن مصرع 18 شخصا و200 إصابة، حسب آخر تصريح رسمي، عدا 3 أكياس من الأشلاء.

وأفاد البيان بـحبس كل من سائقي القطارين ومساعديهما ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط، ومراقبيْن آخريْن بالقسم احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة تصادم قطاري سوهاج.

وأوضح البيان أن النيابة المصرية انتقلت لمعاينة موقع الحادث وخلصت إلى تصور مبدئي لوقوعه يتمثل في أن اصْطدام القطار القادم من الجهة القبلية بالقطار المميز أثناء توقفه جوار المزلقان، أدى إلى انقلاب عربات من القطارين وخروجها عن مسارها.

وذكر البيان أن الحادث أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 200 آخرين فضلا عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة.

2044 حادث قطار في عام واحد

وحسب النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (رسمي) في أبريل/نيسان عام 2019، فقد ارتفع عدد حوادث القطارات إلى 2044 حادثا عام 2018، مقابل 1793 حادثا عام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 14%.

وارتفع عدد الوفيات نتيجة حوادث القطارات إلى 48 متوفى عام 2018، مقابل 29 متوفى عام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 65.5%.

وارتفع عدد المصابين إلى 140 مصابا عام 2018، مقابل 61 مصابا عام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 129.5%.

وبحسب بيانات الجهاز فإن السبب الرئيسي لحوادث تصادم القطارات كان هو العنصر البشري.