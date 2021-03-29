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دبلوماسي سابق: أمريكا لن تطلب من إثيوبيا وقف ملء سد النهضة دون اتفاق (فيديو)

29/3/2021-|آخر تحديث: 29/3/202101:07 PM (مكة المكرمة)

قال ويليام لورانس الدبلوماسي السابق في وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة لن تطلب من إثيوبيا وقف ملء سد النهضة دون اتفاق.

جاء ذلك خلال حديثه للجزيرة مباشر بشأن الوساطة الأمريكية في مباحثات سد النهضة، وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على إثيوبيا؟

قال لورانس: “لا أتوقع أن يكون هناك اختلاف بين إدارة بايدن وإدارة الرئيس الأمريكي السابق ترمب في التعامل مع قضية سد النهضة، ولكن المبعوث الأمريكي إلى إثيوبيا يناقش آلية فض النزاع، وقبل أن يتم ملء السد يجب أن يكون هناك اتفاق”

وبسؤاله هل تستطيع أمريكا إقناع إثيوبيا بعدم الملء الثاني دون اتفاق؟

قال: “دعني أكون صريحا معك لا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقول لإثيوبيا ألا تقوم بملء السد دون اتفاق، ولكن يمكنها أن تقول لها إنك إذا قمت بملء السد دون اتفاق فإنك سوف تعانين من تداعيات وخيمة، أمريكا تفهم مدى أهمية السد للتنمية الإثيوبية وأهميته كذلك لشعوب دول المصب، والمسألة تتعلق بآلية فض النزاع وليس عملية الملء الثانية”.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك اتفاق مبدئي قبل أن تبدأ المرحلة الثانية، ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تقول لإثيوبيا ألا تقوم بعملية الملء والبدء في المرحلة الثانية”.

كان وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي قد التقى  السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان، والسيدة مارينا فرايلا مبعوث الاتحاد الأوربي، للتباحث حول موقف مفاوضات سد النهضة وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق ملزم لملء وتشغيل السد.

السيسي يبحث مع ماكرون أزمة السد

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة سد النهضة الإثيوبي.

خلال اتصال تلقاه السيسي من ماكرون حسب بيان للرئاسة المصرية.

وأكد السيسي إيلاء مصر قضية سد النهضة أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وأشار إلى أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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