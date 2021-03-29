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أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
29/3/2021-|آخر تحديث: 29/3/202101:38 PM (مكة المكرمة)

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الأمير تميم تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

كما جرى استعراض إعلان ولي العهد السعودي عن مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أطلقتهما الرياض السبت، وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة.

بدوره أعرب أمير قطر خلال الاتصال عن دعم دولة قطر لهذه المبادرة ودعم كافة الجهود التي تحقق أهدافها.

ويعد الاتصال الثاني من نوعه بين أمير قطر وولي العهد السعودي منذ إعلان المصالحة الخليجية في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي بمدينة العلا السعودية بعد أكثر من 3 سنوات من مقاطعة الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة للدوحة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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