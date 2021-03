سفير إيراني يقترح تفعيل خط ملاحي يمر ببلاده بديلا لقناة السويس

اقترح السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي تفعيل خط ملاحي يمر من بلاده ليكون بديلا عن قناة السويس المعطلة حاليا بسبب جنوح سفينة حاويات منذ الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد عن جلالي قوله في تغريدة على موقع تويتر “في ضوء توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.. علينا الإسراع في إكمال البنى التحتية وتفعيل ممر شمال-جنوب”.

ومنذ سنوات تروج إيران للممر التجاري (شمال-جنوب) الذي يربط بين الهند حتى روسيا مرورا بأراضيها وتقول إنه بديل جيد لقناة السويس المصرية.

وأوضح السفير الإيراني أن الممر الذي يقترحه يختصر الزمن إضافة إلى اختصار التكاليف حتى 30% مقارنة مع قناة السويس.. إنه خيار أفضل كبديل عن القناة المصرية في مجال الترانزيت.

وأضاف “الحادث الأخير مؤشر على ضرورة البحث عن بديل أقل خطورة من قناة السويس، التي يعبر منها أكثر من مليار طن من السلع سنويا”.

An Iranian diplomat says the International North-South Transport Corridor (INSTC) can serve as a low-risk, profitable alternative to the Suez Canal, which has been blocked in the past few days, causing billions of dollars in damages every day. #BDS https://t.co/M5Hw93wIuK

