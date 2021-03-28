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سفير إيراني يقترح تفعيل خط ملاحي يمر ببلاده بديلا لقناة السويس

السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي (منصات التواصل)
السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي (منصات التواصل)
28/3/2021-|آخر تحديث: 28/3/202101:52 PM (مكة المكرمة)

اقترح السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي تفعيل خط ملاحي يمر من بلاده ليكون بديلا عن قناة السويس المعطلة حاليا بسبب جنوح سفينة حاويات منذ الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد عن جلالي قوله في تغريدة على موقع تويتر “في ضوء توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.. علينا الإسراع في إكمال البنى التحتية وتفعيل ممر شمال-جنوب”.

ومنذ سنوات تروج إيران للممر التجاري (شمال-جنوب) الذي يربط بين الهند حتى روسيا مرورا بأراضيها وتقول إنه بديل جيد لقناة السويس المصرية.

وأوضح السفير الإيراني أن الممر الذي يقترحه يختصر الزمن إضافة إلى اختصار التكاليف حتى 30% مقارنة مع قناة السويس.. إنه خيار أفضل كبديل عن القناة المصرية في مجال الترانزيت.

وأضاف “الحادث الأخير مؤشر على ضرورة البحث عن بديل أقل خطورة من قناة السويس، التي يعبر منها أكثر من مليار طن من السلع سنويا”.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية وروسية فإن الخط يبدأ من الهند وصولا إلى ميناء جابهار الواقع جنوب إيران على المحيط الهندي، ثم شحن البضائع برا وصولا إلى ميناء بندر إنزلي شمال إيران على ساحل بحر قزوين.

يتبع ذلك نقل السلع بحرا إلى أستراخان جنوب غرب روسيا ومنها إلى شمال روسيا أو إلى دول أوربا عبر خطوط السكك الحديدية.

أدى جنوح السفينة إيفر غيفن في قناة السويس إلى ارتباك حركة الملاحة حول العالم (غيتي)

وكانت سفينة الحاويات (إيفرغرين) قد واجهت الثلاثاء الماضي طقسا عاصفا أثناء عبورها شمالا في قناة السويس من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية؛ ما أدى إلى جنوحها وسد الممر المائي العالمي.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في مؤتمر صحفي أمس السبت إلى وجود فرضية خطأ فني أو شخصي تسبب في جنوح السفينة، وستظهر هذه الأمور مع الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن الحادثة.

وبشأن تبعات جنوح السفينة قال المسؤول المصري إن 321 سفينة عالقة على طرفي القناة شمالا وجنوبا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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