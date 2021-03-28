رئيس هيئة قناة السويس: حركنا السفينة العالقة 4 أمتار

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن محاولات إنقاذ السفينة العالقة نجحت في إزاحة السفينة مسافة 4 أمتار من الأمام والخلف.

وأضاف ربيع -في تصريحات تليفزيونية- أن عمليات الإنقاذ متواصلة على مدار الساعة حيث تعمل الكراكات لمدة 12 ساعة في أوقات الجزر بينما تعمل القاطرات في أوقات المد.

وقال ربيع إن هناك قاطرة هولندية بقوة شد 85 طن ستنضم إلى عمليات الإنقاذ مساء اليوم الأحد، وأشار إلى وجود فريق إنقاذ هولندي يعمل مع الهيئة منذ اليوم الثالث للأزمة.

وأضاف أنه للمرة الأولى أصبح هناك مياه تحت دفة السفينة وأسفل الرفاص وإن كان التحرك بسيطا.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأحد إن الكراكات رفعت حتى الآن حوالي 27 ألف متر مكعب من الرمال حتى عمق 18 مترا.

“شئ عادي”

وحول الدروس المستفادة من الحادث قال ربيع: “أن نكون مستعدين مضيفا أن الشحط (الجنوح) يتكرر، وقد عبر القناة العام الماضي 18840 سفينة وحينما تجنح سفينة أو 2 أو حتى 5 سفن فشيء عادي”.

وقال ربيع إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة في القناة.

وبشأن طلب المساعدة من دول أخرى قال ربيع إن مصر ستطلب المساعدة من الدول الأخرى في حالة اللجوء لسيناريو تخفيف حمولة السفينة.

وأوضح ربيع أن القناة تخسر ما بين 13 و14 مليون دولار من الإيرادات اليومية بعد توقف حركة الملاحة بسبب جنوح سفينة الحاويات، مشيرا إلى أن 320 سفينة تنتظر عبور القناة.

وأضاف قائلا” إن الهيئة تبحث إعطاء السفن المتضررة من عرقلة حركة الملاحة في القناة بعض التخفيضات”.

وتسد سفينة الحاويات إيفر غيفن القناة منذ يوم الثلاثاء الماضي، وكانت فرق الإنقاذ تأمل في تعويمها باستخدام القاطرات وأعمال التكريك دون تخفيف حمولتها.

وقالت هيئة قناة السويس اليوم الأحد إن أعمال التكريك والشد بالقاطرات لتعويم السفينة الجانحة التي تسد القناة ستستمر في توقيتات تتلائم مع المد والجذر واتجاه الرياح.