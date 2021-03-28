مشروعات إسرائيلية وروسية وإيرانية.. خبراء للجزيرة مباشر: لا يوجد بديل حقيقي لقناة السويس (فيديو)

تخوض السلطات المصرية سباقا مع الزمن لتعويم حاملة الحاويات الضخمة الجانحة في قناة السويس والتي تعطل حركة الملاحة لليوم السادس على التوالي مع كل ما يسببه ذلك من خسائر اقتصادية هائلة.

وأفاد بيان من هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أنه يتم “القيام بأعمال التكريك (التجريف) نهارا، وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلاءم مع ظروف المد والجزر” لتعويم سفينة الحاويات (إيفر غيفن)، التي تعد أطول من أربعة ملاعب لكرة القدم، وجنحت بالعرض في مجرى قناة السويس منذ، صباح الثلاثاء الماضي، ما عطل الملاحة في الاتجاهين.

وأشار البيان إلى أنه حتى الآن تم تجريف 27 ألف متر مكعب من الرمال على عمق وصل إلى 18 مترا “مع مراعاة عدم حدوث انهيارات ترابية من أسفل السفينة”.

وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة لقناة إكسترا نيوز المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تفريغ بعض حمولة السفينة للمساعدة في تعويمها. وتحمل السفينة العملاقة 18300 حاوية.

لكن مصدرا في هيئة قناة السويس قال لرويترز إن أية عملية لتخفيف حمولة السفينة لن تبدأ قبل، الإثنين، إذ تحاول فرق الإنقاذ الاستفادة من ارتفاع المد قبل أن يتراجع، في القيام بمناورة لتعويم السفينة.

كما حذر خبراء من أن عملية كهذه ستكون معقدة وطويلة. لكن ربيع قال إنه يأمل أن هذا الأمر لن يكون ضروريا لكن إن اتضح أنه ضروري فستطلب مصر مساعدة دولية لتنفيذ تلك الاستراتيجية.

وقال ربيع إن 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة ومن بينها عشرات الحاويات وسفن البضائع وناقلات الغاز الطبيعي المسال أو غاز البترول المسال.

وأضاف أنه من المحتمل إعطاء السفن المتضررة من تعطل الملاحة في القناة بعض التخفيضات. وتابع قائلا إنه يعتقد أن التحقيقات ستظهر أن القناة لم تكن مسؤولة عن جنوح السفينة.

وقال مصدران مطلعان على عملية الإنقاذ إن خزان الصابورة الموجود في مقدمة السفينة تضرر، وسيتعين فحص السفينة بمجرد تعويمها، بالإضافة إلى أن كتلة صخرية عُثر عليها أسفل مقدمة السفينة قد تزيد جهود الإنقاذ تعقيدا.

تشاؤم

من جانبه، قال مدير مركز النقل بجامعة نورث ويسترن هاني المحمصاني إنه لا يوجد ما يدعو للتفاؤل فيما يتعلق بإمكانية حل مشكلة السفينة العالقة قريبا، نظرا لأن المحاولات الحالية لم تحقق تقدما كبيرا.

وأضاف خلال مشاركته في “برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، الأحد، أن الشركة الهولندية التي تعمل على حل المشكلة تقول إن المشكلة قد تمتد لأسابيع، كما أن محاولات تخفيف حمولة السفينة كان يجب أن تبدأ قبل يوم أو يومين، لأن عملية التخفيف نفسها ستستغرق أسبوعا، خاصة أن هناك المئات من السفن متوقفة وتنتظر حل المشكلة. وبالتالي فإن عودة الملاحة إلى طبيعتها مرة أخرى ستستغرق وقتا طويلا.

ووصف المحمصاني تكلفة الأزمة بأنها عالية وسُتحدث تحولات في طبيعة التجارة العالمية.

وحول إمكانية وجود بدائل لتعويض قناة السويس، وما يتردد عن وجود مشروعات إسرائيلية وروسية وإيرانية لطرق وخطوط ملاحية، قال المحمصاني إن هناك بدائل على المدى القصير، مثل تحويل السفن للدوران حول رأس الرجاء الصالح، أو تحويل البضائع لشحنها عبر السكك الحديدية من الصين إلى أوربا، أو الاستعانة بأسواق أخرى قريبة.

وأضاف “رغم مرور أكثر من 150 عاما على افتتاح قناة السويس، لا يوجد هناك بديل حقيقي لها حتى الآن”.

وطالب المحمصاني بضرورة تحسين طريقة استجابة إدارة القناة مع المشكلات والأزمات، واصفا امتداد الأزمة لعدة أيام بأنه غير مقبول.

تداعيات اقتصادية

وقال الخبير الاقتصادي محمد حيدر للجزيرة مباشر، إن الأزمة أثارت هواجس اقتصادية وأمنية، خاصة مع احتمال تعرض السفن إلى الهجوم أثناء انتظارها في البحر لعبور القناة.

وأضاف أن التداعيات الاقتصادية للأزمة ستكون عميقة، فعلى سبيل المثال، هناك سفن تنقل موادا طبية متعلقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي مواد لا يمكن إعادة نقلها بسهولة.

ونقل حيدر عن أحد الخبراء قوله إن طوابير السفن التي تنتظر عبور القناة وصل إلى الهند. كما أن بعض السفن بدأت تسلك الطريق حول رأس الرجاء الصالح رغم أنه أطول من قناة السويس، وذلك بسبب وجود مخاطر على بقائها.

وأكد حيدر أن أسعار النفط سترتفع في ضوء تعذر نقله عبر القناة، مستبعدا إمكانية تخفيف حمولة السفينة الجانحة خلال أسبوع، كما أن شركات أخرى ستمتنع عن نقل بضائعها عبر قناة السويس تجنبا لحدوث أزمة مماثلة في المستقبل.

ووصف حيدر تكلفة التداعيات الاقتصادية للأزمة بأنها ستكون مؤلمة أكثر من تكلفة الإغلاق الذي فرضته دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

من المسؤول؟

وقال أستاذ القانون التجاري والبحري صلاح زين الدين إن الأزمة سيترتب عليها مسؤوليات قانونية على الأشخاص والكيانات الذين يثبت أن لهم دورا في جنوحها، وإن كل طرف يحاول إبعاد المسؤولية عن نفسه، لأن التعويضات ستكون هائلة ويصعب تحديدها في الوقت الراهن.

وأضاف للجزيرة مباشر أنه لابد في البداية من معرفة سبب جنوح السفينة لتحديد المسؤوليات القانونية على أطراف الأزمة، مشيرا إلى أن المسؤولية قد تكون مشتركة بين عدة أطراف.