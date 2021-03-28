تونس.. النهضة تقاضي صحيفة محلية بتهمة التشهير بالغنوشي

قررت حركة النهضة التونسية مقاضاة صحيفة الأنوار المحلية (خاصة)، بتهمة نشر “الأكاذيب والمقالات التضليلية” عن رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

جاء ذلك في بيان صادر عن النهضة التي تملك 54 مقعدا بالبرلمان من أصل 217.

وقال البيان إن “صحيفة الأنوار عمدت لنشر مقال مضلل تدعي فيه زورا وبهتانا امتلاك الغنوشي رئيس الحركة ورئيس البرلمان، لآلاف المليارات وإدارته لشبكات أسلحة قاريّة وغيرها من الادعاءات الكاذبة.”

وأدان البيان “المقالات التضليلية التي تذكر بذات الأدوار والأساليب التي كان يعتمدها الاستبداد في تشويه المناضلين وتلفيق التهم المجانية لهم، وهو أسلوب المفلسين ومن باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان”.

ولفتت النهضة إلى وجود حملة إعلامية متناغمة ومتزامنة تستهدف الحركة ورئيسها، على حد وصفها.

وقالت الحركة إنها كلفت مكتبها القانوني بمتابعة تلك الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها.

وذكرت أنها رفعت عددا من القضايا في حق بعض الأشخاص والمؤسسات التي تعمدت نشر “الشائعات والأكاذيب” دون تكليف نفسها واجب التحرّي والتدقيق.

وكانت صحيفة الأنوار قد نشرت يوم الجمعة مقالا تحدثت فيه عن امتلاك الغنوشي لثروة في سويسرا تقدر بـ2700 مليار دينار (حوالي ألف مليار دولار).

حكم ضد ميدل إيست أونلاين

وأعلنت النهضة في بيان ثان أمس السبت أن جريدة العرب (اللندنية) وموقع ميدل إيست أون لاين (البريطاني) أعلنا التزامهما بإزالة 4 مواد إعلامية تضمنت تشهيرا بالغنوشي.

وقالت الحركة في البيان نقلا عن بلاغ صحفي لمكتب المحاماة البريطاني Carter-Ruck المكلف من قبل الغنوشي إن الغنوشي حصل على التزام بإزالة 3 مقالات ومقطع فيديو نُشروا في تواريخ مختلفة في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020 من قبل جريدة العرب وموقع ميدل إيست أونلاين.

وبحسب البيان سيتم إزالة هذه المواد الصحفية عقب الحكم لصالح الغنوشي في دعوى تشهير ضد ميدل إيست أونلاين وعقب تسوية لإجراءات تشهير ضد صحيفة العرب.

ويصدر عن “العرب” اللندنية مجموعة من الإصدارات الناطقة بالعربية والإنجليزية منها “العرب ويكلي” الأسبوعية الإنجليزية إضافة إلى موقعي “ميدل إيست أونلاين” بالعربية والإنجليزية و”أحوال” ومجلة “الجديد”.