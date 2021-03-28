تركمانستان.. اختيار مجلس الشيوخ في انتخابات لساعتين فقط

فتحت مقرات الاقتراع أبوابها في تركمانستان اليوم الأحد لساعتين فقط في أول انتخابات لمجلس الشيوخ في تاريخ البلاد.

وقالت لجنة الانتخابات إن عملية الاقتراع بدأت عند الساعة 10:00 (05:00 بتوقيت غرينتش) وانتهت عند الساعة 12:00 في ستة مكاتب اقتراع فقط، واحد في العاصمة عشق آباد وخمسة في المناطق.

وأعلنت السلطات أن نسبة المشاركة بلغت 98.7%، وينتظر أن تصدر النتائج النهائية بحلول سبعة أيام.

كان على التركمان الاختيار بين 112 مرشحا لـ 48 مقعدا في مجلس الشيوخ في البرلمان بدون أن يكون أي تنظيم فعلي من المعارضة ممثلا، على غرار ما حصل في عمليات اقتراع أخرى لم يتم الاعتراف بأي منها على أنها نزيهة من قبل المراقبين الدوليين.

ولم يتمكن أي مراقب أجنبي من متابعة الاقتراع الأحد.

وسيعين الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف الذي يحكم هذه الجمهورية السوفياتية السابقة بدون منازع منذ 2006، ثمانية أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ.

وبالتالي سيتألف برلمان تركمانستان الجديد (المجلس الوطني) المكون من مجلسين، من 56 عضوا في مجلس الشيوخ و125 نائبا.

وقالت اللجنة الانتخابية إن “تشكيل مجلس وطني بغرفتين سيصبح خطوة مهمة ونقطة انطلاق لصفحة جديدة في تاريخ النظام البرلماني في بلدنا، وسيساهم في تحسين التشريعات وتحديث الهيئات الحكومية وإرساء ديموقراطية متماسكة في المجتمع”.