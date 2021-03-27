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حادث قطاري سوهاج.. حصيلة “معدّلة” لأعداد الضحايا ووزارة الصحة تكشف السبب (فيديو)

وفاة وإصابة العشرات في تصادم قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي مصر (رويترز)
وفاة وإصابة العشرات في تصادم قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي مصر (رويترز)
27/3/2021-|آخر تحديث: 27/3/202105:09 PM (مكة المكرمة)

قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء إن ضحايا حادثة قطار سوهاج بلغوا بعد التحقق 19 وفاة وإصابة 185 شخصًا إضافة إلى أشلاء انتشلت في 3 أكياس.

وأضافت الوزيرة “نظرًا لوجود 64 من حالات الإصابة تم نقلها إلى المستشفيات بواسطة الأهالي كان من بينها 20 في حالة غيبوبة نتيجة إصابات في الرأس او إصابات في الرأس معها نزيف داخلي فكان الإبلاغ في مكان الحادث أنها وفيات”.

 

وقالت “بعدما قام فريق من وزارة الصحة والنيابة العامة بالمرور على كل المستشفيات في 3 محافظات والتدقيق تبين وجود 185 إصابة والوفيات قسمين جثامين كاملة وعددها 19، وعدد 3 أكياس أشلاء متفرقة في ثلاث مستشفيات”.

وأرجعت الوزيرة السبب في ارتفاع عدد الإصابات إلى الحالات التي كان الأهالي قد أبلغوا أنها وفيات وتبين أنها إصابات كانت في غيبوبة”.

وقالت إنه تم خروج 90 حالة من المستشفيات بعد شفائها تمامًا، ويتوقع خروج 30 اليوم. وعن نوعية الإصابات، قالت الوزيرة إنها 116 حالة كسور في العظام، و49 حالة جراحات مختلفة، و20 حالة غيبوبة تامة.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد عقد اليوم مؤتمرا صحفيا، بمقر المجلس حول حادث تصادم القطارين الذي وقع ظهر أمس بإحدى المناطق التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهوريه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي “وجّه بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين، وصرف معاش للمصابين والتعويضات الملائمة لأسر الضحايا”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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