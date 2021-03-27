من المسافة صفر.. قوات الأمن في ميانمار تطلق النار على المدنيين (فيديو)

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاق قوات الأمن النار على مدنيين كانوا يستقلون دراجة نارية في مدينة داوي إلى الجنوب الشرقي من ميانمار.

ورجحت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر صحة الفيديو حيث يتطابق مع معالم المنطقة، ونشرت اللقطات وسائل إعلام في ميانمار وأفادت بمقتل شخص وإصابة آخرين.

من مسافة صفر..

فيديو #متداول يظهر قوات الأمن في #ميانمار وهي تطلق النار على مدنيين في مدينة #داوي pic.twitter.com/LrOwPfQBqX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2021

مقتل 50 متظاهرا اليوم

كان المجلس العسكري في ميانمار قد حذر في رسالة متلفزة في وقت متأخر أمس الجمعة المحتجين من رميهم بالرصاص في الرأس والظهر إذا ما واصلوا المظاهرات المناهضة للانقلاب.

وخرج المحتجون إلى شوارع يانجون وماندالاي ومدن وبلدات أخرى في تحد لتحذير المجلس العسكري في وقت احتفل فيه جنرالات الجيش بيوم القوات المسلحة.

وقتل 50 شخصًا على الأقل اليوم السبت برصاص الأمن في أعنف حملة قمع ضد المتظاهرين منذ انقلاب الجيش على السلطة المدنية مطلع فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك بالتزامن مع يوم المقاومة الذي بدأ فيه الجيش مقاومة الاحتلال الياباني عام 1945 لكن جيش ميانمار أعاد تسميته بيوم القوات المسلحة ويتم الاحتفال به سنويًا بعرض عسكري.

وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلية إن الجيش والأمن واجهوا المتظاهرين بالاستخدام المفرط للقوة حيث قتلوا 50 منهم على الأقل اليوم.

وذكر موقع (ميانمار ناو) الإخباري أنه وثق اليوم السبت مقتل 50 مدنيا في 23 بلدة ومدينة في ميانمار حتى ظهر اليوم.

وحتى أمس الجمعة قتل ما لا يقل عن 328 متظاهرا على أيدي قوات الأمن منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، وفقا لمنظمة إغاثة المعتقلين السياسيين في ميانمار (مستقلة).

ونفذ قادة بالجيش في ميانمار مطلع فبراير/ شباط الماضي انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة بينهم الرئيس مينت والمستشارة سوتشي.

وإثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في عدد من مناطق البلاد.