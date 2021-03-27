بعد أن أغلقت قناة السويس.. هل يحق لمصر طلب التعويض من الشركة المالكة للسفينة الجانحة؟

قال خبير الطاقة والنفط الدكتور ممدوح سلامة إن قناة السويس هي ثالث أهم ممر مائي في العالم بعد مضيق هرمز ومضيق ملقا، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بتعويم السفينة الجانحة التي أغلقت الممر الملاحي.

وأوضح سلامة خلال مشاركته في “برنامج المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، الجمعة، أن خمسة ونصف مليون برميل من النفط تمر يوميا عبر قناة السويس.

وأدى جنوح السفينة (إيفر غيفن) في قناة السويس أحد أهم الممرات المائية بالعالم إلى ارتباك حركة الملاحة حول العالم وارتفاع تكاليف الشحن بصورة كبيرة إذ يمر عبر القناة حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية.

وأكد سلامة أن من حق مصر طلب التعويض اللازم من الشركة المالكة للسفينة عن الأضرار المادية التي لحقت بهيئة قناة السويس، حال أثبتت التحقيقات أن جنوح السفينة يرجع إلى خطأ الربان.

والسفينة الجانحة مملوكة لشركة (شوي كيسن) اليابانية ومسجلة في بنما ومستأجرة من شركة (إيفر غرين) التايوانية ويبلغ طولها 400 متر وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

جنوح السفينة “إيفر جيفن” في قناة السويس أدى لإرتباك حركة الملاحة حول العالم (غيتي)

وأرجع سلامة عدم ارتفاع أسعار النفط بالسرعة اللازمة إلى التخمة الحاصلة في الأسواق العالمية بفعل الإقفال الجاري جراء جائحة فيروس كورونا.

وأضاف سلامة “إذا طال أمر جنوح السفينة واستمرار إغلاق الممر الملاحي (قناة السويس) سترتفع أسعار النفط بين 4 إلى 5 دولارات”.

وانعكس مسار أسعار النفط بشكل حاد، لترتفع بنسبة تفوق 4%، اليوم الجمعة، وسط مخاوف متزايدة من أن إعادة تعويم سفينة حاويات عملاقة عالقة في قناة السويس والتي تسببت في قطع القناة الحيوية للتجارة الدولية قد يستغرق أسابيع مما سيقلص إمدادات الخام ومنتجات التكرير.

محاولات التعويم

وأعلنت هيئة قناة السويس، الجمعة، عن محاولات جديدة لتعويم سفينة (إيفر غيفن) الجانحة في ممرها المائي منذ 4 أيام.

وأفاد رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، في بيان، ببدء “مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة”.

وأضاف ربيع أن محاولات التعويم الجديدة تأتي “بعد انتهاء أعمال تجريف الرمال المحيطة بمقدمة السفينة”.

وأردف “مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح وحركة المد والجزر”.

وفي وقت سابق اليوم، أثنت الهيئة على عروض المساعدة الدولية في جهود تعويم السفينة (إيفر غيفن)، بما في ذلك عرضا من تركيا وآخر من الولايات المتحدة.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من أربعة%، اليوم الجمعة، بفعل مخاوف تعوق حركة الملاحة في قناة السويس قد يستغرق أسابيع، مما قد يفرض ضغوطا على إمدادات الخام والمنتجات المكررة.

ويسبب توقف قناة السويس اضطرابا نجم عنه ارتفاع تكاليف الشحن لناقلات المنتجات البترولية إلى المثلين تقريبا هذا الأسبوع وتحويل عدة سفن مسارها بعيدًا عن المجرى المائي.