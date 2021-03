نيويورك تايمز: المخابرات الأمريكية تحذر من سيطرة طالبان على أفغانستان.. ما القصة؟

أبلغ تقرير لوكالة المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) إدارة الرئيس جو بايدن بأن حركة طالبان قد تجتاح معظم أفغانستان خلال عامين إلى 3 أعوام إذا انسحبت القوات الأمريكية قبل توصل أطراف الحرب إلى اتفاق لتقاسم السلطة.

جاء ذلك حسب ما ذكرته صحيفة (النيويورك تايمز) أمس الجمعة، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم أن مثل هذا الاجتياح قد يتيح لتنظيم القاعدة إعادة بناء صفوفه في أفغانستان.

ولم يتخذ بايدن قرارًا بعد بشأن إن كان سيلتزم بالموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية البالغ عددها 3500 عسكري من أفغانستان في الأول من مايو/أيار وفقًا للاتفاق الذي أبرمته الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترمب مع طالبان في فبراير/ شباط 2020.

Breaking News: A U.S. intelligence report said the Taliban are poised to take power in Afghanistan within two or three years after the withdrawal of international forces. Some officials are using it to urge President Biden not to withdraw troops. https://t.co/OUBn2TmDxF

