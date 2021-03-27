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سياسة|أفغانستان

نيويورك تايمز: المخابرات الأمريكية تحذر من سيطرة طالبان على أفغانستان.. ما القصة؟

قوات أمريكية متمركزة شرقي أفغانستان (غيتي)
قوات أمريكية متمركزة شرقي أفغانستان (غيتي)
27/3/2021-|آخر تحديث: 27/3/202101:17 PM (مكة المكرمة)

أبلغ تقرير لوكالة المخابرات  الأمريكية (سي آي إيه) إدارة الرئيس جو بايدن بأن حركة طالبان قد تجتاح معظم أفغانستان خلال عامين إلى 3 أعوام إذا انسحبت القوات الأمريكية قبل توصل أطراف الحرب إلى اتفاق لتقاسم السلطة.

جاء ذلك حسب ما ذكرته صحيفة (النيويورك تايمز) أمس الجمعة، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم أن مثل هذا الاجتياح قد يتيح لتنظيم القاعدة إعادة بناء صفوفه في أفغانستان.

ولم يتخذ بايدن قرارًا بعد بشأن إن كان سيلتزم بالموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية البالغ عددها 3500 عسكري من أفغانستان في الأول من مايو/أيار وفقًا للاتفاق الذي أبرمته الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترمب مع طالبان في فبراير/ شباط 2020.

وأوضحت (النيويورك تايمز) أن بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يؤيدون إبقاء قوات أمريكية في أفغانستان يستخدمون تقرير المخابرات للدفع بوجوب بقاء القوات لما بعد الموعد النهائي. وقالت الصحيفة إن التقرير السري أعد العام الماضي لعرضه على إدارة ترمب.

كان بايدن قد قال في أول مؤتمر صحفي له بالبيت الأبيض يوم الخميس إنه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد النهائي المنصوص عليه في الاتفاق الذي يشترط أيضا رحيل زهاء 7 آلاف عسكري من قوات التحالف.

لكن الرئيس الأمريكي قال أيضًا إنه “لا يتصور” وجود قوات أمريكية بأفغانستان العام المقبل.

وكانت حركة طالبان هددت يوم الجمعة باستئناف المعارك مع القوات الأجنبية في أفغانستان في حالة عدم الوفاء بمهلة انسحابها في أول مايو/أيار.

ونص الاتفاق الموقع في الدوحة على أن تسحب الولايات المتحدة كل قواتها من أفغانستان بحلول مايو/أيار 2021 مقابل تعهد طالبان بعدم السماح لمجموعات “إرهابية” بالعمل من المناطق التي تسيطر عليها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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