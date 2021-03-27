امرأتان وطفلان.. العثور على سوريين تجمدوا حتى الموت في منطقة جبلية شرقي لبنان

توفي 4 من اللاجئين السوريين أمس الجمعة في منطقة جبلية شرقي لبنان أثناء محاولتهم الوصول إلى الحدود السورية بسبب البرد القارس.

وقال بشير خضر محافظ منطقة بعلبك الهرمل في لبنان إنه تم العثور على 4 سوريين هم امرأتان وطفلان، موتى أمس الجمعة في شرق لبنان بعد اعتبارهم في عداد المفقودين.

وأضاف خضر أنه تم العثور على الأربعة متجمدين بعد عملية بحث قام بها الدفاع المدني اللبناني والجيش وقوى الأمن في منطقة جرود عيناتا- عيون أرغش، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترًا من الحدود السورية.

وقال خضر على تويتر “توفوا بسبب البرد القارس. وسيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقا حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا”.

العثور على جثث المفقودين الأربعة في جرود عيناتا (سيدتين وطفلين)، بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن، وهم جميعاً من التابعية السورية، توفوا بسبب البرد القارس.

وسيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقاً حول ما اذا كانت مسألة تهريب بشر ام لا. — Bachir Khodr (@BachirKhodr) March 26, 2021

يذكر أن أغلب اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان يفضلون الدخول إلى سوريا عن طريق التهريب، خوفًا من اعتقالهم وسوقهم إما إلى المعتقلات وإما إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويشكو لبنان تداعيات اقتصادية واجتماعية لاستضافة اللاجئين، خاصة في ظل معاناته حاليًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975: 1990).

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تقدر الحكومة عددهم بـ 1.5 مليون، نزحوا عن ديارهم منذ بداية الصراع في سوريا عام 2011.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد قالت في يناير/ كانون ثاني الماضي إنّ اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا ليست لديهم بُنى ملائمة لتأويهم خلال أشهر الشتاء القاسية. ونشرت هيومن رايتس ووتش فيديو يظهر الظروف القاسية التي يعيشونها.

ويواجه أكثر من 15 ألف لاجئ سوريّ في عرسال شتاءهم الثاني منذ صدور قرار في 2019 عن “مجلس الدفاع الأعلى”، الذي يترأسه رئيس الجمهورية والمسؤول عن تطبيق استراتيجية الدفاع الوطني، بتفكيك البنى التي تؤويهم.

وأرغم القرار اللاجئين على العيش من دون سقف وعزل ملائِمَيْن، واضطُرّهم على تحمّل ظروف الشتاء القاسية، بما فيها درجات حرارة دون الصفر وفيضانات.