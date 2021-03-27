الشرطة الهولندية تعتذر للجالية التركية.. إليك التفاصيل

اعتذر قائد شرطة روتردام الهولندية فريد فيستيربيكه للجالية التركية بسبب “عبارة عنصرية” استخدمها أفراد من شرطة المدنية في معرض تعليقهم على مقتل فتاة تركية الأصل.

وفتحت الشرطة الهولندية، الخميس الماضي، تحقيقاً بحق مجموعة من أفرادها استخدموا عبارات عنصرية خلال مراسلتهم فيما بينهم عبر “تطبيق واتساب” في معرض الحديث عن الشابة تركية الأصل (حُميراء) التي كانت تبلغ من العمر 16 عاماً وقتلت في 2018، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت أن أفراد المجموعة المذكورة من الشرطة الهولندية علّقوا على نبأ مقتل الفتاة التركية بالقول “تركي آخر نقص (في بلادنا)”.

وأوضحت الشرطة الهولندية أن أفرادها المذكورين استخدموا عبارات عنصرية تجاه الأقليات والمهاجرين والأفارقة الموجودين في البلاد.

وخلال استضافته على قناة محلية، اليوم السبت، أشار فيستيربيكه إلى أن الثقة في شرطة روتردام آخذة في الانخفاض.

ولفت أن أفراد شرطة روتردام ممن استخدموا “عبارات عنصرية” عوقبوا كما ينبغي.

وقال “بكل صدق وإخلاص أعتذر لعائلة حُميراء والجالية التركية التي تعيش في هولندا بأسرها. أعتذر شخصيا للعائلة مرة أخرى وللجالية التركية لأنني علمت أن هذا الحادث كان له تأثير كبير عليهم”.

كما أعتذر فيستيربيكه لكل المنزعجين من العبارات العنصرية تجاه الأقليات والمهاجرين والأفارقة الموجودين في البلاد.

وأضاف “الأفراد المتورطون في الحادث أيضا يعتذرون ويعربون عن ندمهم”.

وشدد على وجوب إدانة العبارة العنصرية المستخدمة واصفا إياها بالمهينة.

وأشار إلى استمرار التحقيق بحق أفراد الشرطة وتوجيه إدانة لهم بسبب تصرفهم هذا.

وعلى صعيد متصل، طالبت أسرة حُميراء بإقالة أفراد الشرطة المتورطين من مهامهم.

وكانت الفتاة تركية الأصل قتلت، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، على يد صديقها السابق عند خروجها من مدرستها.

وكانت الفتاة أبلغت الشرطة بتعرضها للتهديد إلا أن شكواها لم تؤخذ في عين الاعتبار.