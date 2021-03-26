حادثة سوهاج.. الأهالي يهاجمون وزير النقل.. وكاميرا ترصد لحظة تصادم القطارين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي -تم التقاطه من كاميرا مراقبة- لحظة تصادم قطاري محافظة سوهاج جنوبي مصر.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الركاب جنوبي البلاد إلى 32 قتيلا و165 مصابًا.

وهاجم أسر الضحايا وزير النقل المصري كامل الوزير لدى وصوله إلى مكان الحادث هاتفين”ارحل.. ارحل”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي خروج بعض عربات القطارين عن القضبان وإسراع المواطنين ورجال الإسعاف لنقل الضحايا على نقالات في مشهد مرعب.

وقالت وزيرة الصحة المصرية، خلال مؤتمر صحفي من محافظة سوهاج حيث وقع الحادث إنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وعددهم ارتفع إلى 165 فيما استقر عدد الوفيات عند 32.

وأوضحت هالة أن المصابين تراوح حالاتهم بين كدمات وكسور بجانب بعض الحالات (لم تذكر عددًا) التي تحتاج إلى تدخل جراحي دقيق.

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_ #مصر.. قتلى وجرحى في حادث مأساوي نتيجة اصطدام قطارين في محافظة _ #سوهاج وموجة من الغضب على منصات التواصل https://t.co/KYB3gaPfYc — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 26, 2021

وقالت هيئة سكك حديد مصر، في بيان، إن سبب الحادث يرجع إلى قيام مجهولين بسحب مكابح الطوارئ لبعض عربات أحد القطارين ما نتج عنه توقفه واصطدام القطار الآخر بمؤخرته.

وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق عاجل في الحادث لكشف حقيقة أسباب وقوعه.

ودعا الصاوي، في بيان، كل الجهات المعنية إلى الالتزام بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع الحادث.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”الجزاء الرادع لكل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة”.

وقال عبر حسابه على تويتر إنه وجه بتوفير التعويض اللائق للمصابين وأسر الضحايا.

وأمر وزير النقل كامل الوزير بالتحفظ على سائقي القطارين مشيرًا إلى أنه طالب بسرعة تشكيل لجنة فنية للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وأفاد بيان مجلس الوزراء بتوجه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إلى سوهاج فضلا عن وزراء الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعي.

وشدد مدبولي، حسب البيان، على أنه “لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث”.

وفي مايو/ أيار 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (رسمي) في آخر إحصاء معلن، ارتفاع نسبة حوادث القطارات 43.6% في 2017 مقارنة بالعام السابق له.

وأكد في بيان، آنذاك، أن السبب الرئيسي لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري إذ بلغت نسبته 78.9% تليه عيوب في المركبة وحالة الطرق.

وتملك مصر واحدة من أكبر وأقدم خطوط السكك الحديدية في المنطقة ووقوع حوادث تؤدي إلى سقوط ضحايا أمر شائع.

ويشتكي المصريون طويلا من أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في فرض الإجراءات الأساسية لضمان السلامة.

وفي أسوأ حادث قطار بالبلاد، التهم حريق سبع عربات في قطار مكتظ بالركاب في 2002 مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصًا.