مصر.. عشرات القتلى والجرحى في تصادم مروع لقطارين في سوهاج (فيديو وصور)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج جنوبي البلاد.

كذلك أعلنت رئاسة الوزراء المصرية في بيان، تفعيل غرفة الأزمات في مجلس الوزراء للوقوف على الوضع في موقع حادث القطارين وأمرت بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.

تنويه.. مشاهد قاسية..

عشرات القتلى والجرحى جراء تصادم قطارين في مركز #طهطا شمال محافظة #سوهاج بصعيد #مصر pic.twitter.com/196JSDJGtl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 26, 2021

وذكر البيان أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي و5 وزراء سيتوجهون إلى سوهاج، بينما شدد رئيس الحكومة على أنه لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.

وقالت وزارة الصحة في بيانها، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 74 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء.

كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، والدفع بـ 3 آلاف كيس دم لدعم التعزيزات الطبية من بنك الدم، وفق البيان.

وأنحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باللائمة في وقوع الحادث على “مجهولين فتحوا بلف الخطر لبعض العربات”.

وأوضح بيان الهيئة أن الحادث الذي وقع ظهر اليوم أدى إلى انقلاب عربتين اثنتين من مؤخرة القطار المتوقف على السكة وانقلاب جرار القطار الآخر وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

وقالت الهيئة إنه “تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط”.

وأمر النائب العام المصري بفتح تحقيق في الحادث، وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وقد انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.https://t.co/Zo7W4vIskT — النيابة العامة المصرية (@EgyptianPPO) March 26, 2021

ونشر ركاب من القطار استغاثات لنجدتهم عبر البث المباشر على فيسبوك حوت صورًا مروعة لمصابين محتجزين تحت ألواح معدنية.

وناشد مواطنون عبر منصات التواصل بسرعة التوجه إلى مستشفيات سوهاج والتبرع بالدم للمصابين.

صور من موقع حادث تصادم قطاري طهطا: