البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

في أول مؤتمر صحفي رسمي.. بايدن: لن نترك طفلا مهاجرا وسأخوض انتخابات 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)
26/3/2021-|آخر تحديث: 26/3/202101:11 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول مؤتمر صحفي رسمي له، أمس الخميس، إنه يتوقع خوض انتخابات الرئاسة للمرة الثانية في 2024 إلى جانب نائبته كاميلا هاريس.

ودافع الرئيس الديمقراطي عن سياسته المتعلقة بتوفير مأوى للأطفال المهاجرين بشكل غير نظامي دون مرافق ويعبرون الحدود الأمريكية من المكسيك.

وقال بايدن للصحفيين إنه لا توجد إدارة أمريكية سابقة رفضت تقديم الرعاية والمأوى للأطفال القادمين من المكسيك باستثناء إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأضاف “لن أفعل ذلك”، وأشار إلى أنه كلف كاميلا هاريس بقيادة الجهود الدبلوماسية مع المكسيك وهندوراس وغواتيمالا والسلفادور بهدف الحد من تدفق المهاجرين. وتكافح الولايات المتحدة للسيطرة على زيادة في عدد الوافدين عبر الحدود.

وظهر بايدن مستعدًا، في المؤتمر الصحفي الذي استمر لأكثر من ساعة، واستقبل الأسئلة بهدوء على خلاف سلفه الجمهوري ترمب الذي كانت مؤتمراته الصحفية صاخبة وعاصفة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

معركة ضد كوفيد-19

ووضع بايدن هدفًا جديدًا لإدارته بتطعيم الأمريكيين بمئتي مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أول مئة يوم من حكمه، وذلك بعد تحقيق هدفه الأول بإعطاء 100 مليون جرعة لقاح للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 خلال 58 يوما من حكمه.

وقال بايدن “انتخبت لحل المشكلات وليس لخلق الانقسامات”. وأضاف “قلت مسبقًا إن أكثر القضايا إلحاحًا بالنسبة إلى الشعب الأمريكي هي كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية التي تؤثر على ملايين الأمريكيين. وهذا هو سبب تركيزي في البداية على هذه المشكلات تحديدًا”.

ودعا بايدن الجمهوريين في الكونغرس إلى مساعدته في جدول أعماله بينما يعالج قضايا مثل الحد من انتشار السلاح وتغير المناخ وإصلاح الهجرة.

وعبر عن اعتقاده بأن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ستجعل من الصعب على الجمهوريين استخدام مناورة برلمانية تتطلب 60 صوتا لتمرير معظم التشريعات في المجلس، وقال إن هذا الإجراء يُساء استغلاله.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

عند أسوار القدس.. قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية (فيديو)

قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية(مواقع التواصل)

بيان من هيئة قناة السويس بشأن تعويم السفينة الجانحة.. وتركيا تعرض المساعدة

تواصل السلطات المصرية العمل على تعويم السفينة (رويترز)

حرب لقاحات كورونا.. خلاف أوربي بريطاني حول أسترازينيكا وتأخير تسليم الجرعات للدول الفقيرة

صعوبة اللقاحات تهيمن على قمة الاتحاد الأوربي (رويترز)

ناقلات تحول مسارها.. خبراء: تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس قد يستغرق أياما أو أسابيع

السفينة الجانحة في الجزء الجنوبي من قناة السويس (رويترز)
الأكثر قراءة

روسيا تروج بطريقة ساخرة لمشروع بديل عن قناة السويس (فيديو)

الشركة الحكومية الروسية عرضت بطريقة ساخرة 3 أسباب لاعتبار الممر البحري الشمالي بديلا لقناة السويس (مواقع التواصل)

تفاعل لافت مع عزف ألحان “قيامة أرطغرل” خلال عرض عسكري في باكستان (فيديو)

كيف أغلقت سفينة حاويات قناة السويس؟ وكيف ستتأثر الأسواق العالمية؟ (فيديو)

محاولات مستمرة لتعويم السفينة العالقة في قناة السويس (رويترز)

الحظ السيئ يضع شابا في مأزق أثناء حفل زفافه.. شاهد ما حدث (فيديو)

الحظ السيئ يفسد فرحة عروسين خلال حفل زفافها (صحف أمريكية)