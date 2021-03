فيسبوك تكشف عملية قرصنة صينية “سرية ومعقدة” تستهدف مسلمي الإيغور

كشفت شركة فيسبوك، أمس الأربعاء، أن قراصنة من الصين استخدموا حسابات وهمية في محاولة لاقتحام حواسيب وهواتف ذكية يمتلكها نشطاء وصحفيون ومعارضون من مسلمي الإيغور.

وأفادت الشركة في بيان أن عملية القرصنة السرية والمعقدة استهدفت نشطاء وصحفيين ومعارضين من الإيغور يعيشون في تركيا وكازاخستان والولايات المتحدة وسوريا وأستراليا وكندا ودول أخرى.

وأضافت أن القراصنة حاولوا اختراق الحواسيب والهواتف عن طريق إنشاء حسابات وهمية على فيسبوك لصحفيين ونشطاء افتراضيين، بالإضافة إلى إنشاء مواقع وتطبيقات مزيفة تهدف إلى جذب مسلمي الإيغور وداعميهم.

وأوضحت أن القراصنة أسسوا أيضًا مواقع إلكترونية شبيهة بالمواقع الإخبارية المعروفة لدى الإيغور.

واحتوت الحسابات والمواقع على روابط خبيثة بمجرد النقر على أحدها يتم تحميل برنامج على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، حيث يتمكن القراصنة من خلاله اختراق الجهاز.

ومن خلال البرنامج يمكن معرفة معلومات تتضمن موقع الشخص المستهدف وجهات الاتصال في هاتفه، وفقًا لشركة (فاير آي) الرائدة في مجال الأمن السيبراني الأمريكية التي قامت بالتحقيق، وفق فيسبوك.

