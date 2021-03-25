خبير ملاحي يحذر من سيناريو كارثي لحادث جنوح السفينة في قناة السويس (فيديو)

حذر خبير في مجال الملاحة من سيناريو كارثي لحادث جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن” في قناة السويس.

وقال خبير الملاحة الأستاذ بجامعة كامبل في نورث كارولينا سالفاتور ميركوجليانو للجزيرة مباشر “إن السفينة فقدت طاقتها فجأة وأصبحت مظلمة، وكان فقدان الطاقة يعني فقدان قوة الدفع”.

وأضاف “تمر في قناة السويس 10% من حجم التجارة العالمية ونحو 50 سفينة يوميًا في المتوسط، وإغلاق القناة يعني أنه لن تكون هناك سفن تمر باتجاه الشمال أو الجنوب وفي الوقت الحاضر تقبع السفن في ميناء السويس في الطرف الجنوبي وفي ميناء بورسعيد بالطرف الشمالي”.

وأضاف “كل يوم تكون فيه القناة مغلقة يعني خسارة مصر لرسوم المرور التي تبلغ نحو 700 ألف دولار عن كل سفينة تمر”.

وتابع “الأهم من ذلك أن ناقلات البضائع وناقلات النفط لن تتمكن من تسليم الأغذية والنفط والمنتجات الصناعية إلى أوربا ولن يتم تصدير البضائع من أوربا إلى منطقة الشرق الأقصى وسيكون لذلك آثار ضخمة على الإنتاج وتوفر البضائع في أوربا وآسيا”.

خبير يحذر السلطات المصرية من أسوأ كارثة يمكن أن تحدث في #قناة_السويس!! pic.twitter.com/pmZXtRv28h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 24, 2021

سيناريو كارثي

وقال خبير الملاحة “الناقلة يتجاوز طولها عرض القناة وسيكون من الصعب سحبها خارج القناة وعليهم أن يكونوا في غاية الحذر عند محاولة إخراجها لأن هناك الوزن الهائل في مركز الناقلة وهي لا تطفو لأنها عالقة على الجانب وعليهم أن يكونوا حذرين لتجنب تشقق السفينة وربما تحطمها مما يؤدي إلى وضع أسوأ بكثير من الوضع الحالي”.

وأضاف “سيكون الأمر جديرًا بالمتابعة لمعرفة أسباب هذا الحادث هل هو عطل ميكانيكي أم خطأ تشغيلي في قيادة السفينة أم يعود لأعمال صيانة سيئة تمت في السفينة أم إجهاد بحارة السفينة هو المتسبب في ذلك”.

واليوم الخميس، أعلنت هيئة قناة السويس تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال تعويم السفينة العملاقة الجانحة، بينما اعتذرت شركة (شوي كيسن) اليابانية التي تملك السفينة وقالت إنها تعمل على حل الموقف.

وتعرقل السفينة الجانحة مرور سلع تجارية تقدر بمليارات الدولارات. وانغرست السفينة التي يبلع طولها نحو 400 متر في حافة القناة بعد أن فقدت التحكم في توجيهها بسبب رياح قوية.

وكانت حاملة الحاويات العملاقة “إيفر غيفين” قد جنحت صباح الثلاثاء بالمجرى الملاحي لقناة السويس ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في القناة. وكانت السفينة في رحلة قادمة من الصين باتجاه روتردام الهولندية.