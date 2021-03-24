العدالة والتنمية يعيد انتخاب أردوغان رئيسا للحزب

أعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انتخاب رئيس البلاد رجب طيب أردوغان رئيسا للحزب، بعد أن حصل على كامل أصوات المندوبين في المؤتمر السابع للحزب.

وحصل أردوغان على 1428 صوتا.

#عاجل | "العدالة والتنمية" التركي يجدد الثقة بأردوغان رئيسا للحزب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 24, 2021

وتحدث أردوغان خلال مشاركته في المؤتمر الذي عقد في العاصمة أنقرة عن الدستور الجديد وقال إنه سيكون من صنع الشعب بشكل مباشر.

وأضاف أن الدستور الجديد سيكون شاملا لرؤى وتطلعات ومقترحات كافة أطياف الشعب، و”سيعد بالإجماع ثم يطرح لتصديق الشعب عليه”.

وقال الرئيس التركي إن بلاده ستواصل صياغة علاقاتها مع جميع الدول بما يتماشى مع مصالحها وتطلعات شعبها.

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية تمكن منذ توليه السلطة قبل 19 عاما من تعزيز وتنويع الأدوات التي تمتلكها تركيا في السياسة الخارجية.

وذكر أن حزبه قام أيضا بتنفيذ سياسات انفتاح تجاه مناطق عدة مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أن تركيا ضمن 5 دول تمتلك أكبر شبكة للبعثات الأجنبية في العالم، موضحا أن عدد البعثات التركية في الخارج ارتفع من 163 بعثة عام 2002 إلى 251 بعثة حاليا.