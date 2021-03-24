السيسي: المياه أمن قومي ونتمسك بالتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده متمسكة بحقوقها المائية، مشيرًا إلى أن قضية المياه تعد مسألة أمن قومي بالنسبة لبلاده.

وأكد السيسي، خلال استقباله الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيمي، تمسك مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية على صفحة فيسبوك إن الرئيسين توافقا “على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية”.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس بوروندي، إحدى دول حوض النيل، إلى مصر منذ أن تولى منصبه الصيف الماضي.

ويضم حوض نهر النيل بالإضافة إلى مصر وبوروندي كل من السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا.

وفشلت المفاوضات بشأن سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني للسد، في يوليو/تموز المقبل، من دون التوصل لاتفاق مع القاهرة والخرطوم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان قبل أيام تمسك بلاده بالملء الثاني للسد، من دون الإضرار بمصالح دولتي المصب.

وأكدت الخارجية المصرية قبل أيام رفض القاهرة “محاولات إثيوبيا فرض الأمر الواقع على دولتي المصب واستكمال ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق”.

ورفضت إثيوبيا طلب السودان وساطة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة علاوة على وساطة الاتحاد الأفريقي الحالية، وهو الطلب الذي دعمته مصر.

وقالت أديس أبابا إن الوساطة “خدعة تهدف لإطالة أمد الملء الثاني للسد”.