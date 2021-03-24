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أمريكا تحث تركيا على عدم الاحتفاظ بمنظومة إس-400

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن(يسار) خلال اجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن(يسار) خلال اجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو
24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202104:07 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حث أنقرة خلال اجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء على عدم الاحتفاظ بمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وأضاف البيان أن بلينكن عبر أيضا عن قلقه بشأن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف ومكافحة العنف الأسري.

وقال البيان أيضا إن الجانبين ناقشا المصالح المشتركة في سوريا وأفغانستان والمحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان والديمقراطية وحقوق الإنسان.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو إنه أجرى محادثات “بناءة” مع نظيره الأمريكي تناولت كافة جوانب العلاقة بين البلدين في أول اجتماع مباشر بينهما منذ انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن بلينكن وجاويش أوغلو اجتمعا بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل وبحثا الخلاف بين البلدين حول شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400، والصراع في سوريا وليبيا فضلا عن الوضع في شرق البحر المتوسط.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معربا عن تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون مع تركيا فيما يخص “مكافحة الإرهاب”.

وقال بلينكن “أتطلع إلى استمرار التعاون مع تركيا حليفتنا في الناتو بشأن مكافحة الإرهاب”.

وأكد دعمه للمحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان.

والثلاثاء، بدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في “الناتو”، اجتماعهم المباشر الأول بمقر الحلف في بروكسل.

ويعتبر هذا الاجتماع الأول وجها لوجه لوزراء خارجية الحلف بعد نحو عام من اللقاءات عبر “الفيديو كونفرنس”، بسبب جائحة كورونا.

المصدر : وكالات

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