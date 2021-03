أمريكا تحث تركيا على عدم الاحتفاظ بمنظومة إس-400

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حث أنقرة خلال اجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء على عدم الاحتفاظ بمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وأضاف البيان أن بلينكن عبر أيضا عن قلقه بشأن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف ومكافحة العنف الأسري.

وقال البيان أيضا إن الجانبين ناقشا المصالح المشتركة في سوريا وأفغانستان والمحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان والديمقراطية وحقوق الإنسان.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو إنه أجرى محادثات “بناءة” مع نظيره الأمريكي تناولت كافة جوانب العلاقة بين البلدين في أول اجتماع مباشر بينهما منذ انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن بلينكن وجاويش أوغلو اجتمعا بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل وبحثا الخلاف بين البلدين حول شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400، والصراع في سوريا وليبيا فضلا عن الوضع في شرق البحر المتوسط.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معربا عن تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون مع تركيا فيما يخص “مكافحة الإرهاب”.

I met with @MevlutCavusoglu today in Brussels. I look forward to continued cooperation with our NATO Ally Turkey on counterterrorism, voiced our support for exploratory talks with Greece, and emphasized the importance of democracy and human rights. pic.twitter.com/OzVPVvhwGp

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 24, 2021