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سياسة|أمريكا

10 قتلى في إطلاق نار بمتجر في كولورادو الأمريكية

المشتبه به بإطلاق النار الذي ألقت الشرطة القبض عليه (مواقع التواصل)
المشتبه به بإطلاق النار الذي ألقت الشرطة القبض عليه (مواقع التواصل)
23/3/2021-|آخر تحديث: 23/3/202110:56 AM (مكة المكرمة)

قتل 10 أشخاص بينهم شرطي أمس الإثنين في إطلاق نار جماعي استهدف أحد المتاجر بولاية كولورادو الأمريكية.

وكان الشرطي القتيل أول من وصل إلى موقع الحادثة.

وقالت السلطات في الولاية إنه أُلقي القبض على مشتبه به في الواقعة.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل كثيرة ولا الدافع وراء الحادثة التي وقعت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الإثنين في متجر بمنطقة تيبل ميسا.

وهذه ثاني واقعة إطلاق نار جماعي تسفر عن قتلى في الولايات المتحدة في غضون أسبوع واحد، بعدما سقط 8 قتلى بينهم ست نساء من أصل آسيوي في ثلاثة مواقع في أتلانتا وحولها. ووجه الاتهام في تلك الحادثة لشاب يبلغ من العمر 21 عاما.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به الذي ألقت القبض عليه هو المصاب الوحيد بجروح خطيرة الذي بقي على قيد الحياة.

كان تسجيل مصور من مسرح الأحداث أذاعته محطات تلفزيونية في وقت سابق قد أظهر اقتياد رجل ملتح عاري الصدر إلى خارج المتجر وهو موثق اليدين قبل وضعه على محفة ونقله إلى سيارة إسعاف. وظهر الرجل المحتجز ودماء على ساقه وكان يعرج في مشيته.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في تغريدة على تويتر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى معلومات حول الهجوم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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