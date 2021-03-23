10 قتلى في إطلاق نار بمتجر في كولورادو الأمريكية

قتل 10 أشخاص بينهم شرطي أمس الإثنين في إطلاق نار جماعي استهدف أحد المتاجر بولاية كولورادو الأمريكية.

وكان الشرطي القتيل أول من وصل إلى موقع الحادثة.

وقالت السلطات في الولاية إنه أُلقي القبض على مشتبه به في الواقعة.

WATCH: A procession of police cars, fire trucks, and ambulances was held Monday evening in Colorado to honor a fallen police officer who was killed responding to the shooting at a Boulder supermarket that left at least 10 dead. pic.twitter.com/4HgOEB2wgI — CBS News (@CBSNews) March 23, 2021

ولم تذكر الشرطة تفاصيل كثيرة ولا الدافع وراء الحادثة التي وقعت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الإثنين في متجر بمنطقة تيبل ميسا.

وهذه ثاني واقعة إطلاق نار جماعي تسفر عن قتلى في الولايات المتحدة في غضون أسبوع واحد، بعدما سقط 8 قتلى بينهم ست نساء من أصل آسيوي في ثلاثة مواقع في أتلانتا وحولها. ووجه الاتهام في تلك الحادثة لشاب يبلغ من العمر 21 عاما.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به الذي ألقت القبض عليه هو المصاب الوحيد بجروح خطيرة الذي بقي على قيد الحياة.

كان تسجيل مصور من مسرح الأحداث أذاعته محطات تلفزيونية في وقت سابق قد أظهر اقتياد رجل ملتح عاري الصدر إلى خارج المتجر وهو موثق اليدين قبل وضعه على محفة ونقله إلى سيارة إسعاف. وظهر الرجل المحتجز ودماء على ساقه وكان يعرج في مشيته.

A white man mass murdered 10 people today at a supermarket in Colorado. Sex addiction, diabetes, or was he just having a bad day? pic.twitter.com/JZlESwHYEC — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) March 23, 2021

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في تغريدة على تويتر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى معلومات حول الهجوم.