10 قتلى في إطلاق نار بمتجر في كولورادو الأمريكية

قتل 10 أشخاص بينهم شرطي أمس الإثنين في إطلاق نار جماعي استهدف أحد المتاجر بولاية كولورادو الأمريكية.

وكان الشرطي القتيل أول من وصل إلى موقع الحادثة.

وقالت السلطات في الولاية إنه أُلقي القبض على مشتبه به في الواقعة.

WATCH: A procession of police cars, fire trucks, and ambulances was held Monday evening in Colorado to honor a fallen police officer who was killed responding to the shooting at a Boulder supermarket that left at least 10 dead. pic.twitter.com/4HgOEB2wgI

