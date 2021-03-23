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مكتب البرلمان التونسي يعاقب عبير موسي.. إليك التفاصيل

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)
رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)
23/3/2021-|آخر تحديث: 23/3/202109:13 PM (مكة المكرمة)

قرر مكتب “مجلس نواب الشعب” التونسي منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من حضور 3 جلسات عامة متتالية.

واتخذ القرار بسبب ما اعتبر خرقا للنظام الداخلي من قبل عبير موسي، ورفضها الالتزام بالتنبيه الأول والثاني وعدم تلبية الدعوة للحضور إلى جلسة استماع لها بمكتب المجلس.

وأوضح مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب أن تعطيل جلسة عامة واحدة يكلف 121 ألف دينار (نحو 44 ألف دولار) من ميزانية الدولة ومن أموال دافعي الضرائب.

وأشار مذيوب إلى أن استدعاء عبير موسي تم وفق الفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان، وذلك للاستماع إليها أو إلى من ينوبها، وأن المكتب وجه لها استدعاء كتابيا، إلا أنها مزقت الدعوة.

مطالبات بالتصدي

وطالب نواب من مختلف الكتل النيابية بالبرلمان بالتصدي لممارسات عبير موسي ضد البرلمان وأعضائه ومحاولات تعطيل عمله.

وعبر النواب، خلال جلسة عامة بالبرلمان، عن رفضهم واستنكارهم لما أقدمت عليه رئيسة كتلة الدستوري الحر (16 مقعدا من أصل 217) ونوابها، خلال الجلسة، اليوم الثلاثاء، حيث رفعوا لافتات وصفوا خلال البرلمان التونسي بـ”برلمان الإخوان”.

من جانبه، قال رئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي “سنتصدى لمحاولات الانقلاب وتعطيل مؤسسات الدولة والبرلمان وللوقاحة”.

بدوره، دعا النائب عن الكتلة الوطنية (9 مقاعد) العياشي الزمالي، رئاسة البرلمان إلى “اتخاذ التدابير ضد كتلة الدستوري الحر، ووضع حد لممارساتها وإهانتها للبرلمان”.

كما عبرت النائب عن الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) سامية عبو عن “رفضها لممارسات كتلة الدستوري الحر ورئيستها”، داعية إلى “وضع حد لتلك الممارسات”.

وطالب النائب عن كتلة حركة النهضة (54 مقعدا) سمير ديلو، عبير موسي “بتقديم الاعتذار لإحدى عاملات النظافة بالبرلمان والتي تعرضت للإهانة من قبل موسي”.

والجمعة، نظم موظفو البرلمان، وقفة احتجاجيّة بمقرّ البرلمان، تنديدا بممارسات عبير موسي وتعرضهم إلى ضغوطات ومضايقات من طرف الأخيرة أثناء عملهم.

والخميس، أدان رئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضاء مكتبه (أعلى هيئة به) بشدة، في بيان، ما وصفوه بـ”تعمد موسي تعطيل أعمال البرلمان وضرب هيبة الدولة والمس من صورة المؤسسة الدستورية وموظفيها ومحاولة تشويه الصحفيين”.

ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية أن ما تقوم به موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

يذكر أن عبير موسي طالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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من برنامج: المسائية

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