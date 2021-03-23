مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار دراجة نارية بالعراق (فيديو)

انفجرت عبوة ناسفة داخل دراجة نارية في العراق على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، ما أدى الى مقتل صاحب الدراجة وإصابة آخر كان برفقته.

وذكرت قناة السومرية أن مصدرا أمنيا كشف اليوم، الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن عملية تفجير الدراجة النارية ضمن شارع القناة من جهة بغداد الجديدة.

وقال المصدر الأمني لقناة السومرية نيوز، إن “سائق الدراجة اصطدم بعجلة نوع “جيب” ما أدى إلى انقلاب الدراجة وإحداث خلل في المواد المتفجرة أدى الى انفجارها على الفور”، مبيناً أن “التفجير أسفر عن مقتل الناقل وإصابة شخص كان برفقته”.

وأوضح أن “إصابة الشخص المرافق بسيطة جدا، ويحاول الخروج من المستشفى إلا أن القوات الأمنية تمنعه، وتنتظر قرارا من القيادات العليا”.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أصدرت بيانا بشأن ذلك الانفجار، مبينة أن “عبوة ناسفة داخل دراجة نارية، على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، انفجرت ما أدى إلى مقتل صاحب الدراجة وإصابة آخر كان برفقته”.

ويشهد العراق بين الحين والحين تفجيرات وأعمال عنف أودت بحياة المئات وإصابة الآلاف، وقتل 32 مدنيا، وأصيب أكثر من 110 أشخاص أخرين، في تفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين في سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد في 21 من يناير/كانون ثاني الماضي.

وفي 3 من يوليو/تموز 2016 أدى تفجير انتحاري إلى مقتل 250 شخصا، وهو أكثر الهجمات دموية في العراق منذ عام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، حيث فجرت شاحنة محملة بالمتفجرات في حي الكرادة التجاري في بغداد، خلال شهر رمضان وحينها تبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم.