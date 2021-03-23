في الذكرى الـ17 لاستشهاده.. الجزيرة مباشر في منزل الشيخ أحمد ياسين (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر في منزل الشيخ الشهيد أحمد ياسين في حي صبرا في قطاع غزة والذي تحول إلى متحف يحوي صور ومقتنيات الشيخ الشهيد.

وتظهر الجولة بقاء بيت الشيخ على حاله منذ استشهاده عام 2004، وتفضيل أسرة الشيخ تحويله إلى متحف.

ومن بين ما يضمه المتحف الشال الذي كان يرتديه الشيخ وبه آثار القصف الإسرائيلي وقد مزقته شظايا القصف.

والتقت الجزيرة مباشر خلال الجولة بالدكتور نسيم ياسين نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية والذي قال إن الشيخ لم تكن له تطلعات دنيوية وكان يفضل أن يبقى بيته متواضعا وأن يعيش عيشة الفقراء.

وأظهرت الجولة الكرسي المتحرك الذي كان يستقله الشيخ أثناء عودته من صلاة الفجر وقد دمره القصف الإسرائيلي الذي استهدف الشيخ بصواريخ إحدى الطائرات، كما يظهر الرداء الذي كان يلف به الشيخ قدميه المشلولتين والذي مزقه القصف أيضا.

وقال نسيم “هذه المشاهد بقيت هكذا شاهد على جرائم وظلم الاحتلال الذي قصف بهذه الطريقة”.

وتظهر اللقطات غرفة النوم الشيخ ياسين المتواضعة وقد غطى سقفها ألواح من الاسبستوس.

وعن مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية وأهدافها، قال نسيم إن المؤسسة ترعى القضايا التي كانت بؤرة اهتمام الشيخ وخدمة القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.

ويحيي الفلسطينيون في 22 مارس/آذار كل عام الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس.

واغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في 22 مارس/آذار 2004 الشيخ أحمد ياسين، بعد استهدافه بعدة صواريخ عندما كان عائدا من صلاة الفجر في مسجد قريب من منزله في حي الصبرة (جنوب مدينة غزة).