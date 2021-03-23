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سياسة|روسيا

بعد تردد طويل.. بوتين سيتلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
22/3/2021-|آخر تحديث: 23/3/202112:33 AM (مكة المكرمة)

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقي تطعيم كورونا اليوم الثلاثاء وذلك بعد تردد طويل.

وقال بوتين في مؤتمر عبر الفيديو عن حملة التطعيم في روسيا “وبالمناسبة فإنني أنوي القيام بذلك غدا”، لكنه لم يكشف عن نوع اللقاح الذي سوف يتلقاه.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الرسمية عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، قوله إن الرئيس الروسي سوف يتلقى واحدا من اللقاحات الروسية الثلاثة، مشيرا إلى أنها جميعا جيدة وموثوقة.

يشار إلى أن روسيا لديها لقاحان مضادان لكورونا وهما (إبي فاك كورونا) و(كوفي فاك) الذي ظهر منذ شهر وذلك إلى جانب لقاح (سبوتنيك في) المعترف به دوليا.

وظل بوتين (68 عاما) على مدار شهور لا يعطي إجابة على أسئلة متكررة من صحفيين حول موعد تلقيه لقاح كورونا.

ومرت أكثر من 6 أشهر على ظهور لقاح (سبوتنيك في) في السوق الروسية لكن لم يتم التصريح به للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما قبل نهاية العام الماضي.

وحسب ما صرح به بوتين، فإن عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد كورونا في بلاده بلغ 4.3 مليون شخص وهي نسبة تقارب 3% من إجمالي عدد سكان البلاد، بينما وصل عدد من تلقى أول جرعة من التطعيم إلى 6.3 مليون شخص.

الجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص في روسيا ترددوا حتى الآن في تلقي لقاح كورونا لأن بوتين نفسه لم يتلقاه رغم أنه امتدح لقاح (سبوتنيك في) ووصفه بأنه أفضل لقاح في العالم، فيما اعتبر العديد من المواطنين الروس أن اللقاح المطور في بلادهم لم يتم اختباره على نحو كاف.

وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو إنه سيتم تطعيم نحو 30 مليون روسي بحلول منتصف العام.

ووفقًا لبوتين، فإن هناك طلب كبير على لقاح “سبوتنيك في” من الخارج.

وتقول موسكو إن اللقاح مسجل الآن في 55 دولة، وأن 10 دول و20 مصنعا يسعون إلى التعاون مع روسيا لإنتاج اللقاح.

المصدر : وكالات

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