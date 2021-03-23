بريطانيا.. 5 آلاف جنيه استرليني غرامة السفر للخارج دون سبب وجيه

أعلنت بريطانيا أنها ستفرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني (6900 دولار) على مواطنيها الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو/حزيران، وذلك في تشديد للقيود الحدودية بالبلاد.

وقال وزير الصحة مات هانكوك: “أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج هو 17 مايو/ أيار”.

وأضاف أن المراجعة الحكومية للسفر ستتناول مسألة السماح للناس بالسفر إلى الخارج دون أسباب محددة كالعمل أو التعليم. ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها يوم 12 أبريل/ نيسان.

لكن التحذيرات الجديدة التي أصدرها رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الإثنين بشأن موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوربا تضع ذروة موسم العطلات في مهب الريح.

يذكر أن قضاء العطلات في الخارج محظور حاليا في بريطانيا.

إحدى أصعب السنوات

من جهة أخرى، أشاد جونسون اليوم الثلاثاء “بالروح العظيمة” التي أظهرتها بريطانيا في التصدي لكوفيد-19، وذلك بمناسبة مرور سنة على فرض أول إجراءات عزل عام وإغلاق، وقال إن جهود كل فرد سمحت للبلاد ببدء السير “على نهج حذر” نحو تخفيف القيود.

وعانت بريطانيا من أحد أعلى معدلات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، ما أدى إلى تعرُض جونسون العام الماضي لانتقادات حادة

بسبب البطء الشديد في التحرك لمواجهة الموجتين الأولى والثانية من الجائحة واتهمه البعض بإعطاء الأولوية للاقتصاد على حساب الصحة.

وقال جونسون في بيان “اليوم، الذكرى السنوية لفرض أول إغلاق، هو فرصة للتفكير في السنة الماضية – إحدى أصعب السنوات في تاريخ بلادنا”.

وفي 23 مارس/ آذار من العام الماضي، أمر جونسون ولأول مرة بفرض عزل عام في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وأخبر بريطانيا أنه يجب على الجميع “البقاء في المنازل”.

وأعلن جونسون الشهر الماضي عن خارطة طريق لتخفيف إجراءات الإغلاق، بدأ تنفيذها قبل أسبوعين بإعادة فتح المدارس وتنتهي في 21 يونيو/ حزيران على أقرب تقدير عندما يتم رفع معظم القيود.

انخفاض معدل البطالة

وأظهرت أرقام رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض على نحو غير متوقع إلى 5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير/ كانون الثاني عندما دخلت البلاد مجددا في إجراءات عزل عام لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وارتفع متوسط ​​نمو الأجور إلى 4.8%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار 2008، على الرغم من أن هذا يعكس كيف كانت خسائر الوظائف أكبر في القطاعات منخفضة الأجور مثل البيع بالتجزئة والضيافة، وليس بين أصحاب الأجور الأعلى ممن حافظوا على وظائفهم.