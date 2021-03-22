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موريتانيا تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

وزيرا الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد (قنا)
وزيرا الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد (قنا)
22/3/2021-|آخر تحديث: 22/3/202103:02 PM (مكة المكرمة)

أعلنت موريتانيا، أمس الأحد، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي انقطعت منذ 4 سنوات إثر أزمة حصار قطر من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان نشرته الأحد وكالة الأنباء الرسمية “بعد اتصالات مكثفة، على مدار الأسابيع المنصرمة، وبمواكبة مشكورة من سلطنة عمان الشقيقة، قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما”.

وأتى هذا الإعلان في أعقاب لقاء عقد الأحد في الدوحة بين وزيري الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على “إعادة فتح السفارتين في أقرب الآجال”.

وفي عام 2017، قطعت موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بالتزامن مع بداية أزمة حادة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقطع هذا الرباعي العلاقات وأغلق الأجواء والحدود مع قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت القمة الخليجية الـ41 في السعودية عن اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية، ما قاد إلى تحسين العلاقات بين قطر والرباعي ودول أخرى التزمت بموقفه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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