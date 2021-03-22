مفوض أوربي: لدينا إمكانية تحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا خلال 4 أشهر

قال مفوض الاتحاد الأوربي لشؤون السوق الداخلية تييري بريتون أمس الأحد إن أوربا يمكن أن تبلغ المناعة الجماعية في 14 يوليو/ تموز القادم مؤكدا الزيادة المتوقعة في تسليم اللقاحات.

وقال عبر القناة الفرنسية الأولى “لنأخذ تاريخا رمزيا في 14 يوليو/ تموز لدينا إمكانية تحقيق الحصانة على مستوى القارة”.

وأضاف “إنه طريق مستقيم لأننا نعلم أنه للتغلب على هذا الوباء، لا يوجد سوى حل واحد: التطعيم، اللقاحات قادمة، ستكون هنا”.

وأوضح أنه “بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران سنسلم ما بين 300 و350 مليون جرعة من اللقاحات”.

وفصل المفوض الأوربي الزيادة المتوقعة في عمليات التسليم في أوربا مع توقع تسليم 60 مليون جرعة في مارس/ آذار و100 مليون في أبريل/ نيسان و 120 مليون في مايو/ أيار.

وقال إن 55 مصنعا تعمل الآن على صنع اللقاحات في أوربا.

تطعيم كبار السن في بريطانيا (رويترز)

نحو 123 مليون إصابة عالميا

وأظهرت إحصاءات أن نحو 123 مليونا أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم منذ ظهور الوباء، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو مليونين و850 ألفا.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وعالميًا يأتي على رأس الدول من حيث عدد الإصابات الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمملكة المتحدة.

وعربيًا يأتي على رأس الدول العربية من حيث عدد الإصابات العراق والأردن والمغرب والإمارات ولبنان.