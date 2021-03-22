البث الحي
سياسة

مفوض أوربي: لدينا إمكانية تحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا خلال 4 أشهر

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)
ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)
22/3/2021-|آخر تحديث: 22/3/202110:50 AM (مكة المكرمة)

قال مفوض الاتحاد الأوربي لشؤون السوق الداخلية تييري بريتون أمس الأحد إن أوربا يمكن أن تبلغ المناعة الجماعية في 14 يوليو/ تموز القادم مؤكدا الزيادة المتوقعة في تسليم اللقاحات.

وقال عبر القناة الفرنسية الأولى “لنأخذ تاريخا رمزيا في 14 يوليو/ تموز لدينا إمكانية تحقيق الحصانة على مستوى القارة”.

وأضاف “إنه طريق مستقيم لأننا نعلم أنه للتغلب على هذا الوباء، لا يوجد سوى حل واحد: التطعيم، اللقاحات قادمة، ستكون هنا”.

وأوضح أنه “بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران سنسلم ما بين 300 و350 مليون جرعة من اللقاحات”.

وفصل المفوض الأوربي الزيادة المتوقعة في عمليات التسليم في أوربا مع توقع تسليم 60 مليون جرعة في مارس/ آذار و100 مليون في أبريل/ نيسان و 120 مليون في مايو/ أيار.

وقال إن 55 مصنعا تعمل الآن على صنع اللقاحات في أوربا.

تطعيم كبار السن في بريطانيا (رويترز)

نحو 123 مليون إصابة عالميا

وأظهرت إحصاءات أن نحو 123 مليونا أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم منذ ظهور الوباء، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو مليونين و850 ألفا.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وعالميًا يأتي على رأس الدول من حيث عدد الإصابات الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمملكة المتحدة.

وعربيًا يأتي على رأس الدول العربية من حيث عدد الإصابات العراق والأردن والمغرب والإمارات ولبنان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

كورونا.. توصية جديدة من منظمة الصحة حول أسترازينيكا وتلويح أوربي بشأن تصدير اللقاحات

أوصت منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا حاليًا -في وقت علقت بلدان عدة استخدامه خوفًا من آثار جانبية محتملة- بانتظار مراجعة بيانات السلامة المتعلقة به.

18/3/2021
المزيد من سياسة

شاهد: حريق هائل في مخيم بالوخالي للاجئي الروهينغيا جنوبي بنغلاديش

(الجزيرة)

عندليب الحروب.. طارد الاحتلال زوجها منذ ربع قرن وهكذا سارت رحلتها مع الـ 5 أبناء (فيديو)

عندليب الأم الفلسطينية التي تمكنت في غياب زوجها المطارد من ايصال أبنائها الخمسة للجامعة (الجزيرة مباشر)

موريتانيا تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

وزيرا الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد (قنا)

17 عاما على استشهاده.. مشعل: نزداد حرصا على تعزيز الوحدة الوطنية أسوة بالشيخ أحمد ياسين (فيديو)

الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

الإعلامي محمد ناصر: ما حدث مع قنوات المعارضة لا يعد انتصارا للنظام المصري ويكشف عن خطوته المقبلة (فيديو)

الإعلامي محمد ناصر

عاش على أكل العشب.. تركيا تعثر على طالب لجوء رمته اليونان في البحر مكبّل اليدين

قال أحد طالبي اللجوء الذين أنقذهم خفر السواحل التركي إن سلطات اليونان ألقتهم مكبلي الأيدي في البحر (مواقع التواصل)

اعتذار كاتب “رئيس تحرير مصر”.. غادة نجيب: هذا ما فعله بي الضابط أحمد شعبان (فيديو)

غادة نجيب قالت إنها تعرضت للتهديد من قبل جهات في مصر لمنعها من انتقاد ضابط مقرب من السيسي (موافع التواصل)

أراد تقبيل يد الرئيس فأهداه نصيحة “ثمينة”.. ماذا قال أردوغان لبائع الكستناء؟ (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتري الذرة والكستناء