البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

ترمب سيعود لشبكات التواصل الاجتماعي بعد 3 أشهر عبر “منصته الخاصة”.. إليك التفاصيل

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (غيتي)
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (غيتي)
21/3/2021-|آخر تحديث: 22/3/202112:41 AM (مكة المكرمة)

قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لفوكس نيوز، اليوم الأحد، إن ترمب يعتزم العودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاق منصته الخاصة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد أن علقت منصات تويتر وفيسبوك وغيرهما من المواقع حساباته على أثر هجوم، السادس من يناير/ كانون الثاني، على مبنى الكونغرس.

وأبلغ جيسون ميلر المتحدث باسم حملة ترمب لعام 2020، الشبكة بأن الرئيس السابق سيعود إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي بمنصة جديدة خاصة به من شأنها “إعادة تعريف اللعبة بالكامل”.

ولم يقدم ميلر مزيدا من التفاصيل حول ماهية هذه “المنصة” مكتفياً بالإشارة إلى عقد عدة اجتماعات في منتجع “مارالاغو” مقر إقامة الملياردير الجمهوري في فلوريدا.

رسم توضيحي يظهر حساب تويتر المعلق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب  (رويترز)

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من المسؤولين في منظمة ترمب.

وأكد ميلر”لم تتصل مجرد شركة واحدة بالرئيس، بل العديد من الشركات” و”هذه المنصة الجديدة ستكون ضخمة وسيرغب بها الجميع وستستقطب هذه المنصة الجديدة الملايين والملايين، عشرات ملايين المشتركين”.

وكان موقع تويتر أداة التواصل المفضلة للرئيس الأمريكي السابق خلال حملته الانتخابية وولايته الرئاسية قد قام بحذف حساب @ريل دونالد ترامب الذي كان يتابعه 88 مليون مشترك بعد أعمال العنف التي قام بها مناصروه مع اقتحامهم مبنى الكابيتول لساعات في 6 من يناير/كانون الثاني الماضي.

أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يقتحمون الكابيتول (ر ويترز)

كما علق فيسبوك ومواقع أخرى مثل سنابتشات ويوتيوب وإنستغرام أيضا بشكل مؤقت أو دائم حسابات الرئيس السابق الذي غادر البيت الأبيض في 20 من يناير/كانون الثاني الماضي بعد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ومنذ ذلك الحين، يندر سماع رسائل ترمب المفاجئة والمُدوية التي تخللت الحياة السياسية الأمريكية في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال مؤثرًا داخل الحزب الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

تويتر يوقف حساب ترمب نهائيا

“غرام وانتقام” جملة تلخص علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر، والتي اختارها ترمب منذ ترشحه لسباق الرئاسة، لتكون ملعبه للتواصل المباشر مع الرأي العام.

بأمر تويتر.. ترمب ممنوع من التغريد

منع موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في وقت متأخّر الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من كتابة التغريدات عبر الحساب الرسمي المخصص لرئيس الولايات المتحدة أو الحساب الخاص بترمب نفسه.

9/1/2021
المزيد من سياسة

الإعلامي محمد ناصر: ما حدث مع قنوات المعارضة لا يعد انتصارا للنظام المصري ويكشف عن خطوته المقبلة (فيديو)

الإعلامي محمد ناصر

مصر.. السيسي يهنئ الأم بعيدها بينما أرقام المعتقلات تحكي قصة أخرى (فيديو)

نساء في معتقلات مصر يبحثن عن الحرية (غيتي)

بعدما اعتبرتها لندن تهديدا كبيرا.. السفير الروسي “علاقاتنا مع بريطانيا ميتة عمليّا”

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (يمين)، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار) (مواقع التواصل)

في عيد الأم.. “نحن نسجل” الحقوقية ترصد معاناة الأمهات في السجون المصرية

سجن النساء بالقناطر في مصر (غيتي)
الأكثر قراءة

المغربي ياسين بونو أول حارس مرمى يسجل هدفا عالميا في الدوريات الكبرى (فيديو)

المغربي ياسين بونو أول حارس مرمى

ثمن الصمت.. بالوثائق “الجزيرة مباشر” تكشف ملفات اشترى بها النظام المصري رضا ترمب (فيديو)

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (غيتي)

رئيس رابطة الكنائس السويدية: بإمكان المسيحيين الإقرار بنبوة محمد (فيديو)

عالم اللاهوت رئيس رابطة الكنائس السويدية ياكوب وينر (مواقع التواصل)

صور خاصة بالجزيرة مباشر.. معارك ضارية بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب (فيديو)

(الجزيرة)