ترمب سيعود لشبكات التواصل الاجتماعي بعد 3 أشهر عبر “منصته الخاصة”.. إليك التفاصيل

قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لفوكس نيوز، اليوم الأحد، إن ترمب يعتزم العودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاق منصته الخاصة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد أن علقت منصات تويتر وفيسبوك وغيرهما من المواقع حساباته على أثر هجوم، السادس من يناير/ كانون الثاني، على مبنى الكونغرس.

وأبلغ جيسون ميلر المتحدث باسم حملة ترمب لعام 2020، الشبكة بأن الرئيس السابق سيعود إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي بمنصة جديدة خاصة به من شأنها “إعادة تعريف اللعبة بالكامل”.

ولم يقدم ميلر مزيدا من التفاصيل حول ماهية هذه “المنصة” مكتفياً بالإشارة إلى عقد عدة اجتماعات في منتجع “مارالاغو” مقر إقامة الملياردير الجمهوري في فلوريدا.

رسم توضيحي يظهر حساب تويتر المعلق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من المسؤولين في منظمة ترمب.

وأكد ميلر”لم تتصل مجرد شركة واحدة بالرئيس، بل العديد من الشركات” و”هذه المنصة الجديدة ستكون ضخمة وسيرغب بها الجميع وستستقطب هذه المنصة الجديدة الملايين والملايين، عشرات ملايين المشتركين”.

وكان موقع تويتر أداة التواصل المفضلة للرئيس الأمريكي السابق خلال حملته الانتخابية وولايته الرئاسية قد قام بحذف حساب @ريل دونالد ترامب الذي كان يتابعه 88 مليون مشترك بعد أعمال العنف التي قام بها مناصروه مع اقتحامهم مبنى الكابيتول لساعات في 6 من يناير/كانون الثاني الماضي.

أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يقتحمون الكابيتول (ر ويترز)

كما علق فيسبوك ومواقع أخرى مثل سنابتشات ويوتيوب وإنستغرام أيضا بشكل مؤقت أو دائم حسابات الرئيس السابق الذي غادر البيت الأبيض في 20 من يناير/كانون الثاني الماضي بعد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ومنذ ذلك الحين، يندر سماع رسائل ترمب المفاجئة والمُدوية التي تخللت الحياة السياسية الأمريكية في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال مؤثرًا داخل الحزب الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.