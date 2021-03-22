إسرائيل تعلن ضوابط لإعادة فتح معبر طابا مع مصر.. إليك التفاصيل

أعلنت إسرائيل، الإثنين، عن ضوابط لإعادة فتح معبر طابا مع مصر بعد إغلاقه لمدة عام بسبب جائحة كورونا، بحسب إعلام عبري.

وكشفت القناة (12) الخاصة أن مناقشات جرت، اليوم، بين وزارات السياحة والداخلية والصحة الإسرائيلية، وتم تحديد موعدين نهائيين لإعادة افتتاح المعبر الحدودي مع سيناء المصرية.

ودفعت وزارة السياحة نحو إعادة افتتاح المعبر -حال وافقت السلطات المصرية- يوم الخميس المقبل، قبيل عيد الفصح اليهودي (يبدأ مساء الجمعة ويستمر لمدة أسبوع) الذي كان يحتفل به آلاف الإسرائيليين في سيناء خلال سنوات ما قبل كورونا.

فيما تسعى وزارة الصحة لتأجيل الموعد إلى ما بعد الفصح وتحديدا إلى 4 أبريل/نيسان المقبل، بهدف منع التكدس وفرض إجراءات تسمح فقط لمن تلقوا التطعيم بالعبور إلى سيناء.

وسواء تم فتح المعبر في أحد التاريخين فثمة إجراءات تم التوافق عليها بينها تقليص أيام العمل بالمعبر إلى 5 أيام في الأسبوع و8 ساعات يوميا وعدم السماح بمرور السيارات الخاصة.

وشملت الضوابط الجديدة، الالتزام بتقديم اختبار PCR قبل 72 ساعة من العودة لإسرائيل (بمستشفيات بشرم الشيخ أو نويبع بمصر بتكلفة 35 دولارا)، وكذلك إخضاع العائدين لاختبار آخر لدى دخول إسرائيل، بحسب المصدر ذاته.

وتسمح الضوابط ذاتها بمرور 40 شخصا من المعبر بالساعة، أي 320 يوميا، من دون تحديد ما إذا كان ذلك في كلا الاتجاهين أم بالنسبة للعائدين إلى إسرائيل.

ولم تصدر إفادة رسمية من الجانبين بخصوص الأمر حتى مساء الإثنين.

ومنذ مارس/آذار 2020، تغلق إسرائيل معبر طابا بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي 2019 سجل المعبر مرور نحو نصف مليون إسرائيلي إلى سيناء بزيادة قدرها 30 بالمئة عن 2018، فيما وصل عدد الإسرائيليين الذين مروا في 2020 قبل إغلاق المعبر إلى 34 ألفا، حسب صحيفة “هآرتس”.