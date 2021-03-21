البث الحي
سياسة|سوريا

شاهد: الصور الأولى بعد قصف النظام السوري مستشفى بريف حلب أوقع 7 قتلى و11 جريحا

21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202105:09 PM (مكة المكرمة)

قالت مصادر طبية للجزيرة مباشر إن 7 أشخاص قتلوا بينهم طفل وامرأة وأصيب أكثر من 11 آخرين إثر قصف النظام السوري لمستشفى المغارة في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، صباح اليوم الأحد.

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إن القصف تسبب في وقوع ضحايا من الكوادر الطبية والمرضى، إضافة لخروج المستشفى عن الخدمة، متهما النظام السوري وروسيا بحرمان المدنيين من الخدمات والمرافق الطبية بشكل ممنهج.

وأسفر القصف عن وقوع أضرار مادية في باحة المستشفى، حيث اخترقت قذيفة سقفه وتسببت في تدمير غرفة الاستعلامات في مدخل المستشفى، المشمولة بمنطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق لإقامة “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وبحسب الاتفاق تشمل مناطق خفض التصعيد:

  • محافظة إدلب وريفا حلب الشمالي والغربي وريف اللاذقية وريف حماة الشمالي.
  • ريف حمص الشمالي وأهم مدنه الرستن وتلبيسة والحولة.
  • غوطة دمشق الشرقية وتشمل بلدات دوما وحرستا وزملكا وعربين.
  • محافظتا درعا والقنيطرة جنوبي سوريا.

إلا أن النظام السوري والمليشيات الموالية له استولت على 3 مناطق من أصل أربعة مشمولة بخفض التصعيد، وسط محاولات السيطرة على محافظة إدلب.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018 توصلت تركيا وروسيا في مدينة سوتشي الروسية إلى تفاهم ملحق لاتفاق خفض التصعيد ، بهدف تعزيز الهدنة بالمنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

في عيد الأم.. “نحن نسجل” الحقوقية ترصد معاناة الأمهات في السجون المصرية

سجن النساء بالقناطر في مصر (غيتي)

رئيس رابطة الكنائس السويدية: بإمكان المسيحيين الإقرار بنبوة محمد

عالم اللاهوت رئيس رابطة الكنائس السويدية ياكوب وينر (مواقع التواصل)

الغنوشي: الشعب التونسي لن يقبل بحل البرلمان لأنه يقود لحكم “ديكتاتوري” (فيديو)

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي

اليمن.. قتيل وجرحى إثر سقوط قذيفة حوثية على كلية الآداب في تعز (فيديو)

قصف لمليشيات الحوثي على كلية الآداب في تعز (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

ثمن الصمت.. بالوثائق “الجزيرة مباشر” تكشف ملفات اشترى بها النظام المصري رضا ترمب (فيديو)

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (غيتي)

أراد تقبيل يد الرئيس فأهداه نصيحة “ثمينة”.. ماذا قال أردوغان لبائع الكستناء؟ (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتري الذرة والكستناء

غضب وسخرية من باسم يوسف بعد نشره معلومات وصورا مفبركة عن قناة الشرق (فيديو)

(يوتيوب)

بعد مؤشرات التقارب المصري التركي.. نائب مرشد الإخوان يتحدث عن التحديات التي تواجه الجماعة (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)