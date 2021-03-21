شاهد: الصور الأولى بعد قصف النظام السوري مستشفى بريف حلب أوقع 7 قتلى و11 جريحا

قالت مصادر طبية للجزيرة مباشر إن 7 أشخاص قتلوا بينهم طفل وامرأة وأصيب أكثر من 11 آخرين إثر قصف النظام السوري لمستشفى المغارة في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، صباح اليوم الأحد.

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إن القصف تسبب في وقوع ضحايا من الكوادر الطبية والمرضى، إضافة لخروج المستشفى عن الخدمة، متهما النظام السوري وروسيا بحرمان المدنيين من الخدمات والمرافق الطبية بشكل ممنهج.

وأسفر القصف عن وقوع أضرار مادية في باحة المستشفى، حيث اخترقت قذيفة سقفه وتسببت في تدمير غرفة الاستعلامات في مدخل المستشفى، المشمولة بمنطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق لإقامة “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وبحسب الاتفاق تشمل مناطق خفض التصعيد:

محافظة إدلب وريفا حلب الشمالي والغربي وريف اللاذقية وريف حماة الشمالي.

ريف حمص الشمالي وأهم مدنه الرستن وتلبيسة والحولة.

غوطة دمشق الشرقية وتشمل بلدات دوما وحرستا وزملكا وعربين.

محافظتا درعا والقنيطرة جنوبي سوريا.

إلا أن النظام السوري والمليشيات الموالية له استولت على 3 مناطق من أصل أربعة مشمولة بخفض التصعيد، وسط محاولات السيطرة على محافظة إدلب.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018 توصلت تركيا وروسيا في مدينة سوتشي الروسية إلى تفاهم ملحق لاتفاق خفض التصعيد ، بهدف تعزيز الهدنة بالمنطقة.