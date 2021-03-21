اليمن.. قتيل وجرحى إثر سقوط قذيفة حوثية على كلية الآداب في تعز (فيديو)

لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون بجراح إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها مليشات الحوثي على مبنى كلية الآداب وحديقة غاردن سيتي المجاورة شرق مدينة تعز اليمنية.

وأدان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني، القصف الذي قال إنه “أسفر عن مقتل مواطن وإصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية، وإلحاق اضرار مادية كبيرة وإثارة حالة من الهلع والخوف بين المدنيين”.

١-ندين ونستنكر باشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، بقصف مبنى كلية الآداب وحديقة جاردن سيتي المجاورة شرق مدينة تعز بقذيفة هاون، والذي اسفر عن مقتل مواطن وإصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية، والحاق اضرار مادية كبيرة وإثارة حالة من الهلع والخوف بين المدنيين https://t.co/jz6KCUO0lA — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 21, 2021

وطالب الوزير المجتمع الدولي بإدانة الهجوم، وكتب على حسابه على تويتر “نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل المتعمد للمدنيين التي ترتكبها مليشيا الحوثي باعتبارها انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وترقى لمرتبة جرائم الحرب، وتقديم المسؤولين عنها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب”.

٣-نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل المتعمد للمدنيين التي ترتكبها مليشيا الحوثي باعتبارها انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وترقى لمرتبة جرائم الحرب، وتقديم المسئولين عنها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب" — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 21, 2021

وتشهد محافظة تعز اشتباكات متواصلة بين الجيش اليمني والحوثيين. وقال مصدر عسكري في جبهة مقبنة، غربي المحافظة إن الجبهة شهدت اشتباكات محدودة بين الجيش والحوثيين أمس السبت، دون تقدم لأي طرف ودون سقوط ضحايا.

وكان الجيش اليمني قال إنه سيطر على جبل جاشع الإستراتيجي، في مديرية حَيفان جنوب شرقي المحافظة، كما صد هجومًا للحوثيين على منطقة مَدَرات، غرب المدينة، ودمّرَ مركبة عسكرية للحوثيين.

وقال رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، العميد عبد الباسط البحر، إن جماعة الحوثي تغلق منافذ مدينة تعز من جميع الاتجاهات، بشكل يمنع حركة المواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.