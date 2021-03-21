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اليمن.. قتيل وجرحى إثر سقوط قذيفة حوثية على كلية الآداب في تعز (فيديو)

21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202104:35 PM (مكة المكرمة)

لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون بجراح إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها مليشات الحوثي على مبنى كلية الآداب وحديقة غاردن سيتي المجاورة شرق مدينة تعز اليمنية.

وأدان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني، القصف الذي قال إنه “أسفر عن مقتل مواطن وإصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية، وإلحاق اضرار مادية كبيرة وإثارة حالة من الهلع والخوف بين المدنيين”.

وطالب الوزير المجتمع الدولي بإدانة الهجوم، وكتب على حسابه على تويتر “نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل المتعمد للمدنيين التي ترتكبها مليشيا الحوثي باعتبارها انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وترقى لمرتبة جرائم الحرب، وتقديم المسؤولين عنها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب”.

وتشهد محافظة تعز اشتباكات متواصلة بين الجيش اليمني والحوثيين. وقال مصدر عسكري في جبهة مقبنة، غربي المحافظة إن الجبهة شهدت اشتباكات محدودة بين الجيش والحوثيين أمس السبت، دون تقدم لأي طرف ودون سقوط ضحايا.

وكان الجيش اليمني قال إنه سيطر على جبل جاشع الإستراتيجي، في مديرية حَيفان جنوب شرقي المحافظة، كما صد هجومًا للحوثيين على منطقة مَدَرات، غرب المدينة، ودمّرَ مركبة عسكرية للحوثيين.

وقال رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، العميد عبد الباسط البحر، إن جماعة الحوثي تغلق منافذ مدينة تعز من جميع الاتجاهات، بشكل يمنع حركة المواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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