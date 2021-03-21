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سياسة|تونس

الغنوشي: الشعب التونسي لن يقبل بحل البرلمان لأنه يقود لحكم “ديكتاتوري” (فيديو)

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202105:12 PM (مكة المكرمة)

استنكر راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي الدعوات المطالبة بحل البرلمان، وذلك في ظل تعالي الأصوات المنادية بحله على خلفية الخلافات بين الكتل البرلمانية.

وقال الغنوشي لدى افتتاحه، اليوم الأحد، ندوة لشباب حركة النهضة بمناسبة الذكرى 65 للاستقلال “لا سبيل دستوري اليوم لحل البرلمان، إلاّ عندما يعجز عن تشكيل حكومة”.

 

واعتبر الغنوشي، أن البرلمان ” فكرة أصيلة في مشروع الاستقلال في تونس، وأن الشعب التونسي الذي صار له برلمان منتخب اليوم بعد الثورة لن يقبل بحلهّ”، موضحًا أن حل البرلمان يقود إلى حكم الفرد وحتما إلى “الديكتاتورية”.

ويدعو أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في مناسبات متكررة بضرورة حل البرلمان والتأسيس لمنظومة جديدة، حيث خرج عدد من أنصاره مساء أمس السبت 20 مارس/ آذار في مسيرة وسط شارع الحبيب بورقيبة تطالب بحل البرلمان.

وبثت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في مناسبتين سابقتين دعوات لأنصار الرئيس تطالب بحل البرلمان.

وتشهد الساحة السياسية في تونس خلافات واضحة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة وحلفائها من جهة ورئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة ثانية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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