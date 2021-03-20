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سياسة|مصر

مصر.. أسرة الناشط رامي شعث تدعو للإفراج عنه (فيديو)

رامي شعث، الناشط الفلسطيني المصري، ونجل نبيل شعث وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق (مواقع التواصل)
رامي شعث، الناشط الفلسطيني المصري، ونجل نبيل شعث وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق (مواقع التواصل)
20/3/2021-|آخر تحديث: 20/3/202104:53 PM (مكة المكرمة)

دعت أسرة الناشط الحقوقي رامي شعث المصري من أصل فلسطيني والقيادي في حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، إلى التوقيع على عريضة للمطالبة بالإفراج عنه.

واعتقلت السلطات المصرية رامي وهو نجل نبيل شعث وزير الخارجية السابق في السلطة الفلسطينية فجر الخامس من يوليو / تموز 2019 من منزله في القاهرة بسبب أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان.

وعن أهداف حملة الإفراج عن رامي شعث التي أطلقتها الأسرة قالت شيماء البنا المسؤولة الإعلامية في مؤسسة “كوميتي فور جستس” للجزيرة مباشر” إن الهدف من حملة الإفراج عن رامي شعث هو التوقيع على عريضة للإفراج عنه، خاصة بعد إصدار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رأيا في قضية رامي في يناير/ كانون الثاني 2021 بأن ما يتعرض له رامي في مصر هو انتهاك لحقوق الإنسان واحتجاز تعسفي”.

وأضافت: ” من الأهداف أيضا محاولة الضغط من خلال التواصل مع السفارات المصرية بالخارج لاختراق مصر قوانين حماية حقوق الإنسان التي وقعت عليها مع الأمم المتحدة وذلك باعتقال رامي ومعتقلي قضية الأمل تعسفيا”.

وتابعت: “إن رامي محتجز منذ عامين في الحبس الاحتياطي دون الإحالة للمحاكمة ويتعرض لانتهاكات منها سوء أوضاع الاحتجاز، ووضعه على قوائم الإرهاب دون محاكمة أو سماع دفوع هيئة الدفاع”.

وقالت: إن هدف الحملة إجمالا تحقيق العدالة وتنفيذ القانون والإفراج عن رامي ومعتقلي قضية الأمل والمحتجزين تعسفيا في مصر من دون مراعاة للقوانين المصرية ولا قوانين حقوق الإنسان العالمية التي يجب أن تلتزم مصر بتطبيقها”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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