صور خاصة بالجزيرة مباشر.. معارك ضارية بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب (فيديو)

قالت مصادر محلية للجزيرة مباشر إن معارك غير مسبوقة تدور بين الحوثيين والجيش اليمني في جبهات شمال وغرب محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من الطرفين سقطوا خلال المواجهات العسكرية.

وحصلت الجزيرة مباشر على صور خاصة ترصد جانبا من المعارك التي ازدادت ضراوتها منذ، فجر أمس الجمعة.

وذكر موقع الجيش اليمني على الإنترنت أن قوات الجيش تصدت لهجمات الحوثيين في جبهة الكسارة شمال محافظة مأرب وجبهتي المشجح وهيلان شمال غربي المحافظة وأن نحو 60 من مقاتلي الحوثي قتلوا خلال معارك، أمس الجمعة.

ويشن الحوثيون هجوما كبيرا على محافظة مأرب منذ أكثر من شهر بغية السيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والقضاء على آخر معقل للحكومة الشرعية في المحافظات الشمالية.

وشن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية لدعم قوات الحكومة التي صدت هجوما للحوثيين غرب المحافظة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ونشرت الوكالة فيديو قالت إنه يظهر “إحباط محاولة المليشيا الحوثية التقدم باتجاه مأرب في الكسارة، والتصدي لها من قبل الجيش الوطني اليمني والقبائل بدعم من تحالف دعم الشرعية وقواته الجوية”.

وقالت أيضا “تم القضاء على أرتال المليشيا الحوثية وتدمير معداتها العسكرية واصطياد بعض الدبابات وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف عناصرها الإرهابية”.

من جهته، قال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية إن “70 مقاتلا على الأقل قتلوا، بينهم 22 جنديا من القوات الحكومية، وجرح العشرات من الطرفين في مواجهات جديدة خلال الساعات الـ 48 الماضية”.

وأوضح المسؤول اليمني أن الحوثيين “شنوا هجوما عنيفا مصحوبا بالدبابات والعربات في جبهة الكسارة وتم التصدي للهجوم القوي بمساندة طيران التحالف”.

بدورهم تحدث الحوثيون -عبر قناة “المسيرة” التابعة- عن 38 غارة جوية شنها التحالف في عدة مواقع في محافظة مأرب.

وفي تعز، تواصلت الاشتباكات اليوم السبت بين الجيش اليمني والحوثيين. وقال مصدر عسكري في جبهة مقبنة، غربي المحافظة إن الجبهة شهدت اشتباكات محدودة بين الجيش والحوثيين خلال الساعات الماضية، دون تقدم لأي طرف ودون سقوط ضحايا.

وكان الجيش اليمني قال إنه سيطر على جبل جاشع الإستراتيجي، في مديرية حَيفان جنوب شرقي المحافظة، كما صد هجوما للحوثيين على منطقة مَدَرات، غرب المدينة، ودمّرَ مركبة عسكرية للحوثيين.

وقال رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، العميد عبد الباسط البحر، إن جماعة الحوثي تغلق منافذ مدينة تعز من جميع الاتجاهات، بشكل يمنع حركة المواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.

وأضاف العميد البحر للجزيرة أن قوات الجيش تسعى لكسر حصار تعز، وأنه لا صحة لما يروجه الحوثيون.