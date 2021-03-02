“ماذا لو وقع السيستم؟”.. مصريون يسخرون من قرار توسيع “الحبس الاحتياطي عن بُعد” (فيديو)

أثارت تصريحات المتحدث باسم الرئاسة المصرية بشأن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظومة الحبس الاحتياطي وتجديده عن بُعد، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان متحدث الرئاسة قد قال في بيان شمل عدة قرارات، إن السيسي عقد اجتماعًا مع وزير العدل تناول فيه مسألة “تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد”.

وقال المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد”.

وتابع “وجه السيد الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة”.

تصدق ان للصبر حدود ..بس الحبس الاحتياطى ملوش حدود😥😥 https://t.co/Pmw4OTVnp7 — امة الله (@omimalotfy30) February 24, 2021

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من أن التطوير في مصر لا يتعلق إلا بتقييد الحريات والسجن، وعدد الناشطون تجارب مأساوية تتعلق بالحبس الاحتياطي في مصر، بينما سخر آخرون بالقول “ماذا لو وقع السيستم؟”.

قرار رئاسي في #مصر بالتوسع في تطبيق تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، ومدونون: طب لو السيستم وقع؟@ajmhashtag pic.twitter.com/VlWiubYI6k — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2021

الحبس الاحتياطي has no end — Mirna (@Mirnaa_Magdyy) February 25, 2021

#عاجل: #السيسي يوجه بالتوسع في تطبيق تجديد الحبس الاحتياطي «عن بعد» وتعميمه على جميع المحافظات، مؤكدًا أنه «حقق نتائج إيجابية» pic.twitter.com/I1gLPf2gPA — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 1, 2021

الحبس الاحتياطي ممرمطني 🙂 — 𝙴𝚃𝙴𝚁𝙽𝙸𝚃𝚈 . (@Khloodmali57) February 25, 2021

#السيسي يشيد بنتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد #الحبس_الاحتياطي عن بعد ويوجه بالتوسع فيه وتعميمه على مختلف المحافظات pic.twitter.com/PUfFG1IXpL — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 1, 2021

انا محدش نبهني ان مفروض اذاكر الحبس الاحتياطي ده من ثانويه عامه😔 — Samira (@Samiraeltobgy) February 24, 2021

رامي كامل

أعتقل يوم 23 نوفمبر 2019

تم التحقيق معه علي ذمة القضية 1475 لسنة 2019 ومنذ ذلك الحين يخضع للحبس الاحتياطي أمضاه كاملاً في الحبس الانفرادي ! ( رامي ) مصاب بحساسية صدرية من الدرجة الأولى واحتجازه في ظل كورونا خطر على صحته وحياته الحبس الإحتياطي عقوبة المعارضين pic.twitter.com/SEvNyuQ8ND — ⚖️ 🖕 (@f0kak_) February 24, 2021

هو تجديد الحبس الإحتياطى اللى عن بعد ده مفيش مرة السيستم بيوقع فيه pic.twitter.com/qum1p6yFyb — عبدالعزيز شرقاوى. (@abdELazezshrqae) March 1, 2021

علا القرضاوي

تم اعتقالها و زوجها (حسام خلف) يوم 30 يونيو 2017

تم التحقيق معها في القضية 316 لسنة 2017

ظلت رهن الحبس الإحتياطي حتي صدر قرار بأخلاء سبيلها يوم 4 يوليو 2019

ليعاد اعتقالها بعد ساعتين فقط ويتم التحقيق معها وتدويرها علي القضية 880 لسنة 2019 ! الحبس الإحتياطي جريمة pic.twitter.com/X2w3gvKx01 — ⚖️ 🖕 (@f0kak_) February 25, 2021

تروح الامتحان السيستم واقع تروح تصرف فلوس من ماكينة Atm السيستم واقع تروح فودافون عشان تحول فلوس عن طريق فودافون كاش السيستم واقع والعره طالع يقول تجديد الحبس الاحتياطى هيبقى عن بعد عليا السيستم نظام ابن وsخه ورئيس سيستمه واقع وعاوز ضرب بالبلغه

#ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر pic.twitter.com/S2r2i6lwzE — Abdelazezabaza (@abdelazezabaza) March 1, 2021

تجديد الحبس الاحتياطي دون عرض المتهم علي المحكمة وذلك من خلال محادثات الكونفرنس — Elsayed Salem 1️⃣ (@Elsayed83289605) March 1, 2021