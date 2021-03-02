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“ماذا لو وقع السيستم؟”.. مصريون يسخرون من قرار توسيع “الحبس الاحتياطي عن بُعد” (فيديو)

2/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202101:16 PM (مكة المكرمة)

أثارت تصريحات المتحدث باسم الرئاسة المصرية بشأن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظومة الحبس الاحتياطي وتجديده عن بُعد، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان متحدث الرئاسة قد قال في بيان شمل عدة قرارات، إن السيسي عقد اجتماعًا مع وزير العدل تناول فيه مسألة “تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد”.

وقال المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد”.

وتابع “وجه السيد الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة”.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من أن التطوير في مصر لا يتعلق إلا بتقييد الحريات والسجن، وعدد الناشطون تجارب مأساوية تتعلق بالحبس الاحتياطي في مصر، بينما سخر آخرون بالقول “ماذا لو وقع السيستم؟”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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